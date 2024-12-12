Bakan Bolat Tahran’da! İran ile 30 milyar dolar ticaret hedefi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından, İran'ın başkenti Tahran'a gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin değerlendirmede bulundu.

Ziyaret sırasında İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan tarafından kabul edildiklerini belirten Bolat, son yıllarda her iki ülkenin cumhurbaşkanları liderliğinde toplanan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi altında çok boyutlu ve kapsamlı hale gelen ilişkilerin, ekonomik ve ticari alanda da güçlenerek devam ettiğini bildirdi.

Bolat, "Türkiye olarak, İran ile ikili ticaret hacmimizin 30 milyar dolarlık hedefe ulaşması için işbirliği alanlarını çeşitlendirmeye büyük önem veriyoruz. Bu kapsamda toplantıda hem sınır ticaret merkezlerinin geliştirilmesi hem de yeni sınır kapılarının açılması hususunu gündeme getirdik." ifadelerini kullandı.

"MUTABAKAT ZAPTI İŞBİRLİĞİMİZİ GELİŞTİRMEYE ÖNEMLİ KATKILAR SAĞLAYACAK"

Bolat, ziyarette İran Ticaret, Sanayi ve Maden Bakanı Muhammed Atabek ile görüştüklerini, belirlenen ikili ticaret hacmi hedefine ulaşmak için yapılacak işbirliklerine ilişkin değerlendirmede bulunduklarını vurguladı.

Türkiye-İran Tercihli Ticaret Anlaşması'nın güncellenmesi sürecini, firmalardan gelen taleplerle ilgili durumu ele aldıklarını aktaran Bolat, "Toplantıda İran ile kara yolu ticaretinin daha da artması noktasında sınır kapılarımızdaki çalışmaların ve faaliyetlerin hızlandırılması konusunda mutabık kaldık." bilgisini verdi.

Bakan Bolat, İran Karma Ekonomik Komisyonu Eş Başkanı ve Yol ve Şehircilik Bakanı Farzaneh Sadegh Malvajerd ile Türkiye-İran İş Forumu'na katıldıklarını hatırlattı.Forumda ticaret, gümrük, yatırımlar, finans, ulaştırma, sağlık, tarım, çevre ve şehircilik, turizm ve spor gibi çeşitli konularda işbirliği fırsatlarının ele alındığına dikkati çeken Bolat, "Bu alanlarda iş dünyalarımızın ortaklaşa atabileceği adımlar değerlendirildi. İranlı Bakan Sayın Malvajerd ile imzaladığımız Türkiye-İran 29. Dönem Mutabakat Zaptı'nın da ikili işbirliğimizi geliştirmeye önemli katkılar sağlayacağı inancındayım." ifadelerini kullandı.

"İŞ DÜNYAMIZIN TALEP VE BEKLENTİLERİNİ ELE ALDIK"

Bolat, Türkiye-İran İstişare Toplantısı kapsamında ise Türk iş dünyasıyla bir araya geldiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"İran ile ikili ticaret hacmimizi artırma noktasındaki çalışmalarımızı, iş dünyamızın talep ve beklentilerini ele aldık. Müteahhitlik firmalarımız başta olmak üzere birçok şirketimiz İran'daki projelerde önemli roller üstlenmekte ve karşılıklı ilişkilerimizin gelişimine önemli katkılar sağlamaktadır. Görüşmelerimizde ele aldığımız konu başlıklarının İran ile daha yapıcı bir işbirliğinin gelişimine katkı sağlayacağı inancındayım."

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Asad Majeed Khan ile de görüştüklerini anımsatan Bolat, teşkilat üyesi ülkeler arasındaki ilişkilerin gelişimini desteklediklerini bildirdi.

MİLLİ PARA BİRİMLERİYLE TİCARET VURGUSU

Öte yandan ziyaret kapsamında Bakan Bolat, İran Yol ve Şehircilik Bakanı Ferzane Sadık'ın başkanlığındaki heyetle de bir araya geldi.

Görüşmede, İranlı bakanın, "İslam ülkelerinin aralarında milli para birimleriyle ticaret yapmasının önemini ifade ettiği" öğrenildi. Sadık'ın, "Geçmişte ulusal para birimiyle ve diğer yöntemlerle ticaret yapılmasına yönelik anlaşmalar yapıldı." değerlendirmesinde bulunduğu kaydedildi.