Süleyman Şah Türbesi hakkında MSB’den açıklama: Durumu değerlendirilecek

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıktaki basın bilgilendirme toplantısında önemli değerlendirmelerde bulundu.

SURİYELİLERİN GERİ DÖNÜŞÜ

Aktürk, kazada şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile millete başsağlığı ve sabır diledi.

TSK'nın "kaynağında, sürekli ve kapsamlı" olarak Irak ve Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirdiği terörle mücadele operasyonlarının kararlılıkla devam ettiğini vurgulayan Aktürk, geçen hafta içerisinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lı teröristin daha Habur'daki hudut karakoluna teslim olduğunu bildirdi.

Suriye'de yaşanan gelişmeleri de değerlendiren Aktürk, Türkiye'nin, en başından beri Suriye halkının yanında olduğunu söyleyerek, şöyle devam etti:

"Suriye'nin toprak bütünlüğü, siyasi birliği, güvenlik ve istikrarının sağlanması için çaba göstermeye devam eden ülkemiz, bölgedeki son durumu ve tüm gelişmeleri yakından takip etmekte, ülkemizin, Suriye'nin ve bölgemizin güvenliğine tehdit oluşturan ve oluşan durumu fırsat bilerek alan kazanmaya çalışan terörist gruplara yönelik önleyici ve yok edici tedbirler almakta, Suriyelilerin gönüllü, güvenli ve saygın bir şekilde geri dönüşlerinin sağlanmasına yönelik çalışmalara devam etmektedir. Bu kapsamda, bölgedeki tüm meşru aktörlerin dikkatli ve sorumlu bir biçimde hareket etmesi gerektiğini, terörist unsurların bölgedeki belirsizlikten faydalanarak Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü hedef almasına müsaade etmeyeceğimizi, terör örgütleriyle mücadele konusundaki tutumumuzun net, kararlılığımızın tam olduğunu bir kez daha vurguluyoruz."