Afrika’ya Türkiye imzası! Yumuşak gücün en yeni örneği: Ankara Bildirisi

Başkan Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ve Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed (İHA)

TÜRKİYE'NİN ARABULUCULUK ROLÜ

Türkiye, 2005 yılını "Afrika Yılı" ilan etmesinden itibaren Afrika Boynuzu'nda aktif bir diplomatik ve insani yardım politikası izliyor. Somali'deki siyasi, ekonomik ve güvenlik alanlarındaki yatırımlarıyla bölgedeki güvenilir dış aktörlerden biri haline gelen Türkiye, Etiyopya ile olan tarihsel bağlarını, ekonomik ve güvenlik ilişkilerini ve diplomatik gücünü de bu süreçte etkin bir şekilde kullandı. Bu anlamda Ankara Süreci, Türkiye'nin barış diplomasisinde sahip olduğu kapasitenin güçlü bir göstergesi oldu.

Türkiye'nin arabuluculuk yaklaşımı, tarafsızlık ve kapsayıcılık ilkelerine dayanıyor. Ankara, hem Somali'nin hem de Etiyopya'nın güvenini kazanarak, taraflar arasında doğrudan diyaloğu teşvik etti. Sürecin kritik aşamalarında taraflarla yapılan birebir görüşmeler ve Türkiye'nin güvenilir aktör pozisyonu, anlaşmanın gerçekleşmesinde kilit rol oynadı. Nitekim Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gerçekleşen 11 Aralık'taki görüşmelerin ardından düzenlenen basın toplantısında her iki ülke liderinin de tarihsel dostluğa ve ortak kalkınmaya vurgu yapması, Türkiye'nin bölgeye yaklaşımındaki pozitif ajandayı da ortaya koyuyor.

Türkiye'nin bu süreçteki diplomatik başarısı dört temel faktöre dayandırılabilir. Bunlardan ilki güvenilir bir aktör olarak Türkiye'nin iki taraf arasında herhangi bir çıkar çatışmasına taraf olmadığı gibi, barış sürecinde ekonomik ve insani yardımlarını tarafsız bir şekilde sürdürmüş olmasıdır. İkinci faktör, Türkiye'nin Somali ve Etiyopya'nın iç siyasi ve sosyal dinamiklerini iyi analiz ederek taraflara uygun çözüm önerileri sunmasıdır. Üçüncüsü, Türkiye bu süreçte çok taraflı diplomasiyi etkin bir şekilde kullandı. Bu anlamda Türkiye, Afrika Birliği ve IGAD gibi bölgesel örgütlerle eş güdüm içinde çalıştı ve süreci uluslararası bağlama oturtmayı başardı. Dördüncüsü ise Türkiye'nin diplomatik süreçleri destekleyen altyapısı barış sürecinin hızla ilerlemesine katkıda bulundu.