TBMM Başkanı Kurtulmuş açıkladı: Suriye Dostluk Grubu teklifi Meclis’e geliyor

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, düzenlenen basın toplantısında gündeme ilişkin konuştu.

Kurtulmuş, yaptığı açıklamada Meclis'e sunacakları yeni teklife ilişkin bilgi verdi.

SURİYE DOSTLUK GRUBU TEKLİFİ MECLİS'E GELİYOR

Kurtulmuş, yaptığı açıklamada "En kısa süre içerisinde diğer partilerle de görüşerek, TBMM'de Suriye Dostluk Grubu kurulmasını teklif edeceğiz" ifadelerini kullandı.