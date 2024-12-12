12 Aralık 2024, Perşembe
Haberler Gündem Haberleri TBMM Başkanı Kurtulmuş açıkladı: Suriye Dostluk Grubu teklifi Meclis'e geliyor

TBMM Başkanı Kurtulmuş açıkladı: Suriye Dostluk Grubu teklifi Meclis'e geliyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.12.2024 13:31
ABONE OL
TBMM Başkanı Kurtulmuş açıkladı: Suriye Dostluk Grubu teklifi Meclis’e geliyor

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "En kısa süre içerisinde diğer partilerle de görüşerek, TBMM'de Suriye Dostluk Grubu kurulmasını teklif edeceğiz" ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, düzenlenen basın toplantısında gündeme ilişkin konuştu.

Kurtulmuş, yaptığı açıklamada Meclis'e sunacakları yeni teklife ilişkin bilgi verdi.

SURİYE DOSTLUK GRUBU TEKLİFİ MECLİS'E GELİYOR

Kurtulmuş, yaptığı açıklamada "En kısa süre içerisinde diğer partilerle de görüşerek, TBMM'de Suriye Dostluk Grubu kurulmasını teklif edeceğiz" ifadelerini kullandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör