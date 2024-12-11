Yunanistan’da sokak ortasında kanlı infaz! 2 Türk vatandaşı öldürüldü | Dikkat çeken FETÖ detayı

Geçtiğimiz günlerde Yunanistan'ın Glyfada şehrindeki kanlı hesaplaşmada iki mafya grup arasında yaşanan husumette 2 Türk vatandaşı sokak ortasında öldürüldü. Kanlı saldırıyı gerçekleştiren saldırganların ülkeye kendilerini FETÖ üyesi gibi tanıtarak iltica ettiği öğrenildi.

Yunanistan'ın Attika Bölgesi'ne bağlı Glyfada şehrinin Terpsithea bölgesinde bulunan Mikras Asya ile Lefkoşa caddelerinin kesiştiği noktada dün sabah saatlerinde meydana gelen olay tüyler ürperten cinsten.

"FETÖ'CÜYÜZ" DİYEREK İLTİCA ETTİLER

İddiaya göre husumetlilerinin Yunanistan'a kaçtığını öğrenen 2 mafya üyesi, ülkeye girmek için dikkat çeken bir yönteme başvurdu.

İddiaya göre Kasım ayında Yunanistan'a Dedeağaç üzerinden giren iki çete üyesi, ülkede daha fazla kalabilmek ve infaz talimatını yerine getirebilmek yunan makamlarına kendilerini FETÖ üyesi gibi tanıttı. Ülkede sığınma hakkı elde eden tetikçiler, diğer örgüt üyeleriyle birlikte infaz için düğmeye bastı.

SOKAK ORTASINDA KANLI PUSU

8 çete üyesi, bir süredir takip ettikleri 3 kişiyi dün sabah 10:00 sıralarında bir oyun salonunda pusuya düşürdü. Araçtan inerek oyun salonuna doğru ilerleyen saldırganlar, 3 kişiye ateş etmeye başladı.

Oyun salonunda başlayan saldırı, 3 kişinin ara sokaklarına kaçmasıyla devam etti. Saldırganlar herkesin gözleri önünde 3 kişiye kurşun yağdırdı. Saldırı da 2 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, bir kişi ise ağır yaralandı.

KAN DONDURAN İFADE: İDAM ETTİK

Olay yerinden kaçmaya çalışan bir kişi polis tarafından yakalanırken saldırganın ifadesinde "Hepimizin silahları vardı. Kimini Türkiye'den getirdik, kimini buradan aldık. Türkiye'de kardeşlerimizi öldürmüşlerdi. Onların da bir grubu vardı, bizim de bir grubumuz vardı. İntikam yemini etmiştik, şimdi idam ettik" dedi.

ADETA CEPHANELİK ELE GEÇİRİLDİ

Olayın ardından Yunan polisi tarafından çeteye düzenlenen operasyonda 16 kişi gözaltına alınırken Skiathou Caddesi'ndeki çete üyelerine ait bir daireye düzenlenen baskında ise 49 adet suikast silahı ele geçirildi. Olaylar ilgili 8 kişi tutuklandı.