Başkan Erdoğan ile bir araya gelecek! Macaristan Başbakanı yarın Türkiye’ye geliyor

Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın yarın Türkiye'yi ziyaret edeceği ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geleceği bildirildi.

BAŞKAN ERDOĞAN İLE BİR ARAYA GELECEK

Macaristan Devlet Bakanı Zoltan Kovacs, X hesabından yaptığı paylaşımda, Orban'ın yarın Türkiye'yi ziyaret edeceğini duyurdu. Kovacs, Orban'ın "Ukrayna ve Orta Doğu'daki gelişmeleri, barış beklentilerini ve ikili ilişkileri" ele almak amacıyla Başkan Erdoğan ile bir araya geleceğini aktardı.

Zoltan Kovacs, ikili görüşmenin ardından Orban'ın 2024 Türkiye-Macaristan Karşılıklı Kültür Yılı Kapanış Töreni'ne katılacağını belirtti.