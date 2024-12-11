Esad ailesinin gerçek yüzü! Göz doktorluğundan liderliğe

61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinden sonra Beşşar Esad'ın Rusya'ya kaçmasıyla birlikte Esad ailesinin bilinmeyenleri ortaya çıkmaya başladı.Londra'da göz doktorluğu yapan Beşşar Esad babasının ölmesinden hemen sonra cumhurbaşkanı oldu ve insanlara yıllar boyunca ızdırap yaşattı. Beşşar Esad hakkındaki gerçekleri Gazeteci Gaffar yakınca ve Suriye Türkmen Hareketi Başkanı Ziyad Hasan Türkmen A Haber ekranlarında açıkladı.

"BU BİR PROJE"

Gaffar Yakınca: Bir proje apar topar Hafız Esad'ın yerine yetiştirilen ve daha sonra o ölünce yerine geçen bir proje olan bir genç. Hafız Esad 1930 Laskiye doğumludur. Bir aşiretin başıdır. 1955'te pilot olarak Suriye Ordusu'na katılıyor. 1958'de Sovyetler Birliği'ne eğitim almak için gidip, daha sonra da hava komutanlığına kadar yükseldi. Suriye'de iktidarda olmasına rağmen 1971 yılında yapılan darbe ile iktidarı tamamen alıyor. Karısı Enise o da yakın bir köyden. O da 1930 doğumlu ve Hafız Esad ile uzaktan akrabalıkları olduğu söyleniyor. Hafız Esad ve Enise 1957'de evleniyorlar. İlk çocukları hayatta kalamıyor. 2. çocuğunun adı Büşra. Daha sonra sırasıyla; Mecd, Basil, Mahir ve Beşşar Esad'tır.

GÖZ DOKTORLUĞUNDAN CUMHURBAŞKANLIĞINA

Mecd mühendislik okuyan lakin aklında sorunları olan bir çocuk. 2008'de bilinmeyen bir hastalıkta ölüyor. Hafız'dan sonra onun yerine geçilecek kişi Basil olarak biliniyordu. Onun da enteresan bir hayatı var. Hız tutkunu, İsviçri'ye kayak tatiline gidiyor. Ölümü de çok enteresan. 33 yaşındayken kullandığı otomobilde kaza yapması sonucu hayatını kaybediyor. Bu öldükten sonra sıralama değişiyor. Beşşar Esad o sıralarda İngiltere'de göz doktoru. Çok fazla siyasete de ilgili birisi değil. Ağabeyi ölünce veliaht olarak o seçiliyor. Mahir'de şu an da asker. Suriye Ordusu'nun en kanlı birliği ola 4. tugayın kurucusu. Ama siyasi yönetim de elinde. Büşra'nın kocası ile Esad arasında gerilim oluyor ve Mahir bir tartışmada onu vuruyor. 1984'de Hafız Esad kalp krizi geçirip ve bir süre komada kaldı. Komada kaldığı sırada yerine 6 kişilik bir heyet atadı. ve o heyettekiler sünni kişilerden oluşuyor. Bunun üzerine kızı Büşra'nın kocası sen ülkemizi sünnilere verdin şeklinde bir kampanya başlatıyor ve Hafız'a darbe başlatıyor. Bu darbeyi de mahir engelliyor.

Enise'nin ailesi Makluf aile olarak biliniyor. Hafız Esad iktidara geldiğinde marksist görüşleri olan bir subaydı. Dolayısıyla karşısında Şam ve Halep'teki sermaya sahibi insanlar vardı. Hafız Esad'ın karısı Enisa'nın yeğeni Mahir Beşşar'ın çok yakınında olan bir insandı. Mahir, Beşşar Esad'ın karısı Esma ile Suriye'nin bankacılık, altyapı, telekom şirketlerinin en büyük hissadarları. Bir taraftan askeri bir diktatörlük, bir taraftan politik olarak monolitik bir rejim ve diğer tarafı da finansal olarak ülkeyi soyup soğana çeviren bir yapı.

Beşşar Esad babası öldükten sonra 2000 yılında yapılan bir seçimle yüzde 95 oy alarak cumhurbaşkanı seçiliyor. Esad'ın askerleri bir kurşun bile sıkmadan kaçtılar.

Bir de Beşşar ile Esma'nın aşk hikayesi var. Halep'te çekildikleri bir fotoğrafta giydikleri kıyafette dikkat çeken detaylar var. Fotoğrafta giyindikleri kıyafetlerde avrupalıyım mesajını veriyor. Esma'yı İngiltere'deki arkadaşı 'Emma' olarak bilirler. Hatta Türkiye'de de olmak üzere pek çok insan onu İngiliz sanıyor. İlk Çocukları sonra da kzıları Zeid en sonunda da Kerim dünyaya geliyor. Beşşar Esad göz doktoru ve Esma da bir kardiyolog doktorunun kızı. Esma First Lady olduktan sonra 2011 yılında ünlü bir dergi ile bir röpörtaj yaptı. O ropörtajı yapan ve 23 yıldır aynı dergide çalışan meslektaşımız Suriye'de iç savaş çıkınca istifa etmek zorunda kaldı. Esma Esad çok varlıklı, zengin birisi. İşinden istifa edip Beşşar Esad'la evlenmek için Şam'a geldi. Kendisi uluslararası bir finansçıdır. Bu bir proje aşkıdır. Çünkü; Suriye gibi bir ülkenin varlığına çöktü.



ESAD'IN İKTİDARA YÜKSELİŞİ

Suriye Türkmen Hareketi Başkanı Ziyad Hasan Türkmen: Beşşar Esad babası öldükten sonra yaşı tutmadığı için cumhurbaşkanı olamıyordu. Parlemantoda uydurdukları bir kanunla onun cumhurbaşkanı olmasını sağladılar. Suriye halkı memleketini seven ve gelişmesini isteyen bir halk. Beşşar Esad'ın Avrupa'da okuduğunu görüğü için babası gibi olmadığını düşündü. Esad Irak'a çok terörist gönderdi. ABD onu tehdit ediyordu. Recep Tayyip Erdoğan o zaman Başbakandı. ve onun araya girmesiyle sorun çözüldü. 2004 yılında Suriye'de muhalifler bir araya gelerek Şam Baharı adı altında toplantılar düzenlemeye başladılar. Toplantılar vesilesiyle bazı reformları cumhurbaşkanına teslim ettiler. Bir noktadan sonra da muhaliflerin birer birer toplanmaya başladığını gördük. Suriye halkı 2011 yılında gerçekleşen Arap Baharı başlayana kadar Esad'dan bir şeyler bekledi. Humuslular Esad'tan valinin değişmesini istiyor. Onu yapmayıp Dera'da parlemantoda insanların öldüğü bir günde 12 defa gülüyor. O dönemin Dışişleri bakanı ve Cumhurbaşkanımız da Esad'ın yanına gidip artık insanlara bir şeyler vaad et ki seni koruyabilelim diyorlar. Esad'ın halkı yok sayan bir yapısı olduğu için 12 defa kahkaha atıyor ve insanların ölüleriyle dalga geçiyor. Daha sonra da Suriye'de ortalık karışıyor.

ESAD'IN 'SAHTE' ASKERİ KARİYERİ

Gaffar Yakınca: Bakın Beşşar Esad'ın üzerinde olan rütbe Fel Maraşal rütbesidir. Maraşal savaş kazanan birisine denir. Fel Maraşal da sahada aktif olup savaşlar kazanan birisidir. O bir göz doktoru general bile değil. Bu da Halep'i bombaladığı için. Esad ülkeden kaçtıktan sonra Suriye halkı evini yağmaladı. Orası artık Suriye halkının oldu. Onları Moskova'ya götüremediler. Bunun ailesi zeki bir aile. Çalışkan bir öğrenciymiş. Esad proje gibi duruyor. Esad ile Esma Londra'da oldukları halde orada değil de Şam'da tanıştılar. Adeta bir el onları organize etmiş. Hafız Esad'ın mezarına bakarsanız, mezardan ziyade tapınak gibi bir şey. Beşşar'ın abisi hız yaparken öldü ve onu da şehit ilan ettiler. Esma da ölseydi ona da azize diyeceklerdi.