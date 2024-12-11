ABD'den Ukrayna'ya 20 milyar dolarlık kredi
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ABD Hazine Bakanlığı, G7 ülkelerinin Ukrayna'ya sağlamayı planladığı 50 milyar dolarlık 20 milyar dolarlık kredi sağlama taahhüdünü yerine getirdiğini açıkladı.
ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ABD'nin Ukrayna'ya 20 milyar dolarlık kredi sağlama taahhüdünü yerine getirdiği bildirildi.
Söz konusu kredinin G7 ülkelerinin Ukrayna'ya sağlamayı planladığı 50 milyar dolarlık kredinin bir parçası olduğu kaydedilen açıklamada, kredinin Dünya Bankası fonuna aktarıldığı ve bu fon aracılığıyla Ukrayna'nın kullanımına sunulacağı belirtildi.