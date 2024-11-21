Başkan Erdoğan müjdeyi verdi! Türkiye Somali’de uzay üssü kuracak

Somali Meclis'i onay verdi Türkiye'nin Somali Uzay üssü yolda olduğu öğrenildi. Türkiye, uzay çalışmalarında el yükseltiyor. Rota çizildi, Somali'de uzay üssü kurulacak. Karar Somali Meclisi'nden geçti. Türkiye, projesini hayata geçirdiğinde, Dünya'da uzaya fırlatma yapabilen üç noktadan birinde söz sahibi olacak.

Uzay üssü (AA)

UZAY SERÜVENİNDE ROTA AFRİKA!

Sabah Gazetesi'nden Fatma Göksu'nun haberine göre Türkiye, uzay serüveninde rotasını Afrika'ya çevirdi, Somali topraklarında uzay üssü kurmak için harekete geçti. Proje hazırlandı Somali Meclis'i De Türkiye çalışmalarına vize verdi. Gözler yatırım maliyetine çevrildi. İlk belirlemelere göre projenin yatırım maliyeti 6 milyar dolar civarında olacak. Bu kapsamda Türkiye yatırım ortağına ihtiyaç duyuyor. Birleşik Arap Emirlikleri ilk etapta Türkiye ile ortak olmaya en yakın ülke konumunda duruyor.

Türkiye'den Somali'ye uzay üssü

NEDEN SOMALİ?

Daha önce Somali ile kapsamlı bir denizcilik anlaşmasına imza atan Türkiye, uzay çalışmalarında el yükseltecek bir adım atıyor. Kurulacak uzay üssü ile roket denemeleri ve uzun menzilli fırlatma testleri gerçekleştirilecek. Böylece Türkiye, geleneksel olarak küresel güçlerin hakim olduğu uzay yarışında 'ben de varım' diyecek. Kritik üssün, Somali'de kurulmasının bilimsel nedeni de var.

Ekvator'a yakın olan Somali toprakları, Dünya'dan uzaya fırlatma yapabilecek üç noktadan da biri. Bu özelliği ile Rusların Kazakistan'da kullandığı Baykonur Üssü ve SPACE X ve NASA çalışmalarının yapıldığı Florida'dan sonra üçüncü seçenek olan Somali, Türkiye'ye büyük bir avantaj sağlayacağı öngörülüyor. Üs kurulduğunda füze denemeleri için de bir saha olacak. Mevcut durumda Sinop sahası Türkiye'nin denemeleri için yeterli alanı sağlamıyor Somali'nin coğrafi konumu sayesinde, yerleşim yerlerinden uzak olan lokasyon avantaja dönecek, testler en az hasarla gerçekleştirilebilecek.

Sarıyerli balıkçılar Somalililere balık tutmayı öğretecek

SOMALİ'YE BALIKÇILIK DERSİ

Başkan Erdoğan MYK'da Somalilere balık tutmayı öğretecekleri bilgisini de paylaştı. Yeterli sayıda doğal limanı olmayan Somali'de balıkçılık sektörü yeniden canlanacak. Kayıt dışı balıkçılık önlenecek. Kaybedilen 300 milyon dolarlık balıkçılık geliri Somali'ye kalacak.

Somali'nin dünyaca ünlü balıklarının başka devletler tarafından sömürüldüğü ve bu durumun sona ermesi için Somalililere balık tutmayı öğretilecek. Erdoğan bu kapsamda, "Sarıyer'deki balıkçılara söyledim Somali'ye gidecekler, onlara balıkçılık dersi verilecek" dedi.