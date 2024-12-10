Muğla’da uyuşturucu operasyonu: 3 zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği operasyonda bir miktar uyuşturucu ile kurusıkı tabanca, suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan soruşturma kapsamında 7 kişi hakkında da "uyuşturucu kullanma ve bulundurma" ile "uyuşturucu ticareti yapma" suçlamasıyla adli işlem başlatıldığı bildirildi.