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Sahte alkol operasyonu! Yüzlerce şişe ele geçirildi

Damla Karasu
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.12.2024 08:12 Güncelleme: 10.12.2024 09:07
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Sahte alkol operasyonu! Yüzlerce şişe ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ülke genelinde son 2 haftada jandarma ve emniyet tarafından sahte alkol üretimine yönelik düzenlenen "Çengel-9 ve Çengel-10" operasyonlarında 159 bin 767 litre sahte alkolün ele geçirildiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya ayrıca sahte alkol üretimi yaptığı tespit edilen 324 şüphelinin de yakalandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ülke genelinde son iki haftada sahte alkol üretimi yapan 324 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sahte alkol üretimine yönelik düzenlenen "Çengel-9 ve Çengel-10" operasyonlarında 159 bin 767 litre sahte alkol ele geçirildiğini belirtti.

Operasyonlarda 324 şüphelinin gözaltına alındığını ifade eden Yerlikaya, vatandaşların can güvenliği ve sağlığını korumak için sahte alkol üretimine karşı operasyonların kararlılıkla sürdüğünü kaydetti.

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