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Erzincan'da uyuşturucu operasyonu: 23 bin 700 adet makaron ele geçriildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.12.2024 09:00
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Erzincan’da uyuşturucu operasyonu: 23 bin 700 adet makaron ele geçriildi

Erzincan'da bir araçta yapılan aramada bin 155 klipsli poşet içerisinde yaklaşık 23 bin 700 adet içi doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında durdurulan araçta yapılan aramada bin 155 klipsli poşet içerisinde yaklaşık 23 bin 700 adet içi doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Araçta bulunan M.O. ve Ö.M. isimli şahıslar, 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan adli makamlara sevk edildi.

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