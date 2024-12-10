Edirne’de iki araç birbirine girdi! Yaralılar var

Kaza, gece saatlerinde TEM yolunun kent merkezine giren bağlantı yolunda meydana geldi. Necmi Baldır yönetimindeki 59 AFZ 839 plakalı kamyonet, Kapıkule Sınır Kapısı'na girdi.

Olay yerinden bir kare - (DHA)



Sürücü Baldır, yanlış yola giriş yaptığını fark ederek geri manevra yapması üzerine kamyonete, Mehmet Nebati yönetimindeki 22 ABY 610 plakalı hafriyat kamyonu arkadan çarptı.



Çarpışmanın şiddetiyle her iki araç şoförü de yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.