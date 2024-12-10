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Bakan Güler'den önemli temas! Birleşik Krallık Savunma Bakanı ile görüştü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.12.2024 20:27
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Bakan Güler’den önemli temas! Birleşik Krallık Savunma Bakanı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Birleşik Krallık Savunma Bakanı John Healey ile görüştü. Görüşmede başta Suriye'de yaşanan son gelişmeler olmak üzere bölgesel savunma ve güvenlik konuları ele alındı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Birleşik Krallık Savunma Bakanı John Healey ile görüştü.

GÜNDEM SURİYE

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler , Birleşik Krallık Savunma Bakanı John Healey ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Suriye'deki son gelişmeler başta olmak üzere ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

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