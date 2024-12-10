Bakan Güler’den önemli temas! Birleşik Krallık Savunma Bakanı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Birleşik Krallık Savunma Bakanı John Healey ile görüştü.

GÜNDEM SURİYE

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler , Birleşik Krallık Savunma Bakanı John Healey ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Suriye'deki son gelişmeler başta olmak üzere ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.