Başkan Erdoğan Anadoludakiler Projesi’nin sergisini gezdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sergi Salonu'nda düzenlenen 15. Büyükelçiler Konferansı'na katıldı.

Programın ardından Cumhurbaşkanlığı Sergi Salonu'nda düzenlenen Anadoludakiler Projesi sergisine Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın yanı sıra TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve eşi Sevgi Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da katıldı.

Başkan Erdoğan'ın sosyal medya paylaşımı (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

Başkan Erdoğan sosyal medya üzerinde yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: Bugün eşim Emine Erdoğan'ın himayelerinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızca yürütülen Anadoludakiler Projemizin sergisini Cumhurbaşkanlığı Külliyemizde icra ettik.

Kalkınma ajanslarımız ve bölge kalkınma idarelerimiz aracılığıyla 81 ilimizde hayata geçirilen Anadoludakiler Projesi; ülkemizin coğrafi, kültürel ve geleneksel zenginliklerini koruyup tanıtmayı amaçlıyor.

Proje ile 3B, yani bereket, birikim ve beceri temaları altında yöresel ürünlerimiz ve zanaat eserlerimiz dijital platforma taşınarak mahallî üreticilerimizin desteklenmesi, kültür hazinemizin geleceğe aktarılması hedefleniyor.

Projemizin uygulanmasına katkı verenleri tebrik ediyor; projenin çok daha geniş kitlelere ulaşmasını, yöresel ürünlerimizin ve kültür değerlerimizin korunmasında öncü bir rol oynamasını temenni ediyorum.