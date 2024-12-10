Türk televizyonlarında ilk! A Haber Esad’ın radar üssüne girdi | İşte o özel görüntüler...

Son dakika... A Haber Esad rejiminin Lazkiye'deki karargahını görüntüledi.

Detayları A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı.

Halil İbrahim Uğur şu ifadeleri kullandı: A Haber ekibi olarak şu anda Lazkiye kenti sınırları içerisindeyiz.Rejime ait hava savunma sistemlerinin olduğu yerdeyiz. Yani stratejik bir yerdeyiz. Görmüş olduğunuz gibi burada çok sayıda askeri araç var. Hepsi de yukarıdan kamufle edilmeye çalışılmış. İşte şu anda İsrail'in hedefinde bu noktalar var. Suriye'de rejime ait mühimmatların karargahlar depolar savunma sistemlerini olduğu yerler onlardan bir tanesi de burada yer alıyordu. İşte bomba buraya düştü.

Bombanın etkisiyle işte burada açılan bir çukurun olduğunu görüyoruz. İşte savunma hava sistem radarlarından bir parça. Şu anda kullanılamaz hale gelmiş. Burada görüntüleri ekranlara gitmeye çalışıyoruz.

İsrail son günlerde özellikle de rejimin yıkılması ile birlikte bu noktalara bir bir vurmaya devam ediyor. İşte burası da geride bıraktığımız saat dilimlerinde vurulan yerlerden bir tanesi. A Haberde özel görüntüleri getirmeye devam ediyoruz. İşte aşağıda da içerisinde hem devrelerin olduğu hem de mühimmatların olduğu araçlar bulunuyor. İlerideki noktalarda da kamufle edilmiş benzer araçlar var. Orada da bir füze olduğunu görüyoruz tabii ki kullanılamayan mühimmatlar arasında yer alıyor. Burada bir çok odada var. Sığınakta bulunuyor. Burada da rejime ait askerlerin bulunduğu alan var. Askerler arkalarına bakmadan kaçtılar. Ve sonrasında ise İsrail devreye girdi. İsrail bu noktalara bir bir bombalamaya başladı. Ve hala da geride kalan mühimmatların olduğu karargahlar vurulmaya devam ediyor.

Buranın temizliği de tam gerçekleştirilmedi. O yüzden bastığımız yerlere de dikkat etmeye çalışıyoruz. Buradaki araçların çoğu kullanılamaz durumda ama yine de insanları korkutmak amacıyla burada yer alıyor. Burada da bir füze gözüküyor altındada bir bataryası bulunuyor ama şu anda tabii ki bu şekliyle kullanılabilecek durumda değil.