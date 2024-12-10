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Türkiye'den DEAŞ'ın Irak'ta yenilgiye uğramasının yıl dönümü mesajı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.12.2024 22:27
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Türkiye’den DEAŞ’ın Irak’ta yenilgiye uğramasının yıl dönümü mesajı

Dışişleri Bakanlığı tarafından DEAŞ terör örgütünün Irak'ta askeri yenilgiye uğratılmasının yedinci yıl dönümü dolayısıyla yayımlanan mesajda "Irak Hükümetini ve tüm Irak halkını kutluyoruz. Bu kahramanca mücadele sırasında şehit olan Iraklılara Allah'tan rahmet diliyoruz." denildi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından DEAŞ terör örgütünün Irak'ta askeri yenilgiye uğratılmasının yedinci yıl dönümü dolayısıyla yayımlanan mesajda "Irak Hükümetini ve tüm Irak halkını kutluyoruz. Bu kahramanca mücadele sırasında şehit olan Iraklılara Allah'tan rahmet diliyoruz." denildi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklama | Ekran görüntüsü: A HaberDışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklama | Ekran görüntüsü: A Haber

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

"DEAŞ terör örgütünün Irak'ta askeri yenilgiye uğratılmasının yedinci yıl dönümü vesilesiyle Irak Hükümetini ve tüm Irak halkını kutluyoruz. Bu kahramanca mücadele sırasında şehit olan Iraklılara Allah'tan rahmet diliyoruz.

Ülkemiz, bölgemizde güvenlik ve istikrar üreten bir ülke olma yönünde kayda değer adımlar atmakta olan Irak'a, DEAŞ ve PKK dahil tüm terör örgütleriyle mücadelesinde gereken desteği vermeyi sürdürecektir."

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