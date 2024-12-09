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Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.12.2024 15:16
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Manisa’da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Bir ihbarı değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği görevlileri, şüpheli bir otomobili Alaşehir girişinde durdurdu.

Araçtaki aramalarda 41,84 gram sentetik uyuşturucu ile 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan H.U. (28), M.E. (33) ve A.L. (44) işlemleri sonrası sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

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