Kırklareli'nde düzensiz göçmen operasyonu: 1 haftada 75 kişi yakalandı
Kırklareli'nde bir haftada yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 75 yabancı uyruklu yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla yakalanan şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, son bir haftada düzensiz göçle mücadeleye yönelik çalışma yürüttü.
Jandarma, çalışmalarında 75 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla yakalanan şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
Ayrıca kaçakçılıkta kullanılan araca el konuldu.