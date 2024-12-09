İngiliz basını Erdoğan’ın Suriye’deki rolüne vurgu yaptı: Orta Doğu’ya ağırlığını koydu

Suriye'de rejimin başkent Şam'da kontrolü kaybetmesiyle birlikte Beşşar Esed uçakla ülkeyi terk etti.

Esed rejimine karşı sürdürdükleri savaşı kazanan muhalifler, Şam'ın kontrolünü ele geçirdi. Suriye tekrar özgürleşme adımı atarken dünya basını Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'nin bölgedeki rolüne vurgu yaptı.

BAŞKAN ERDOĞAN VURGUSU

İngiliz Financial Times da Suriye'deki durumu Başkan Erdoğan üzerinden manşetine taşıdı.

"Suriye krizinin büyük kazananı Erdoğan mı olacak?" sorusuyla analizine başlayan İngiliz medyası, şu ifadeleri kullandı;

"ERDOĞAN, HEM SİYASETEN HEM DE EKONOMİK OLARAK GÜÇ KAZANDI

"Recep Tayyip Erdoğan, 13 yıldır kapısının önünde süren Suriye iç savaşının sonucu olarak yıllardır süren istikrarsızlık ve izolasyonla boğuştuktan sonra, Esad rejiminin devrilmesinden en büyük kazanç sağlayanlardan biri olabilir.



Birçok analist de Erdoğan'ın, Rusya ve İran tarafından desteklenen Esad'ın devrilmesinden sonra ülkedeki en etkili yabancı aktör olarak yeni kazandığı konumdan siyasi ve ekonomik olarak kazanç sağlayacağına inanıyor."

"ORTA DOĞU'YA AĞIRLIĞINI KOYDU

"Erdoğan, 2011'de Orta Doğu'yu kasıp kavuran Arap ayaklanmaları dalgasının arkasında ağırlığını koydu.



Başlangıçta isyanları destekleyen ABD ve diğer batılı güçler pes etmiş olsa bile, onlarla birlikte kaldı.



3 milyondan fazla Suriyeli mülteciyi "kardeşleri" olarak karşıladı ve Suriye Devlet Başkanı'na karşı savaşan isyancı gruplara silah ve eğitim sağladı.



Erdoğan için büyük bir kazanım da Esad'ın düşmesinin ardından Türkiye'deki yaklaşık 3 milyon Suriyeli mültecinin çoğunun geri dönmesine izin vermesidir."