Gaziantep Gençlik Buluşması'nda renkli görüntüler! Başkan Erdoğan "Burası Muş'tur" türküsüne eşlik etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Gaziantep'e gerçekleştirdiği ziyarette Şahinbey Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen "Gençlerle Buluşma" programına katıldı.

BAŞKAN ERDOĞAN "BURASI MUŞTUR" TÜRKÜSÜNE EŞLİK ETTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep Gençlik Buluşması Programında şarkıcı Ersay Üner'in seslendirdiği 'Burası Muş'tur' türküsüne eşlik etti.

O anlar sıcak görüntüler oluştururken öğrenciler Başkan Erdoğan'ı alkış yağmuruna tuttu.

Burada konuşan Erdoğan, Şahinbey'e kazandırılan Millet Kütüphanesi'nin, Türkiye'de bu tür kütüphanelerin ve sanat merkezlerinin ancak AK Parti tarafından yapılabileceğini gösterdiğini vurguladı.

PROGRAMA ERDOĞAN'IN TORUNU ALİ TAHİR ERDOĞAN DA KATILDI

Programa katılanlar arasında Başkan Erdoğan'ın torunu, Ali Tahir Erdoğan da yer aldı. Programda söz alan Bilal Erdoğan'ın oğlu 11 yaşındaki Ali Tahir, kendisine imkan verildiği için teşekkür etti. Başkan Erdoğan'ın "Oğlum kendini takdim etsene" sözleri üzerine, "Benim adım Ali Tahir. Soyadım, Erdoğan. Bugün siyasi tecrübe kazanmış oldum" ifadelerini kullandı.

"NASIL, 3 BİN LİRA İYİ Mİ?"

Başkan Erdoğan, üniversite öğrencilerine 2025 yılında verilecek burs miktarının, ocak ayı itibarıyla 2 bin liradan 3 bin liraya çıkarılacağını bildirdi.

Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a seslenerek, "Bu sene ne burs vereceğiz? Rakamı aldın benden." dedi. Bakan Bak da "3 bin lira dediniz efendim, aylık 3 bin lira" yanıtını verdi.

Bunun üzerine, salondakilere "Nasıl, 3 bin lira iyi mi?" diye soran Erdoğan, "2 bin alınıyordu. Şimdi onu 3 bine yükselttik. Daha iyi olacak inşallah. Ama bizim Özgür kardeşimiz sağ olsun, halen nerelerde yüzüyor" ifadelerini kullandı.