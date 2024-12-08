15. Büyükelçiler Konferansı Ankara'da düzenlenecek!

Dışişleri Bakanlığının her yıl düzenlenen Büyükelçiler Konferansı'nın on beşincisi, 9-13 Aralık 2024 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek. XV. Büyükelçiler Konferansı'nın teması, "Türkiye'nin Diplomasi Hamleleri ve Küresel Yansımaları" olarak belirlendi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: 15. Büyükelçiler Konferansı, yurt dışında ve merkez teşkilatında görevli Büyükelçilerimizin katılımıyla 9-13 Aralık 2024 tarihlerinde Ankara'da düzenlenecektir.

2008 yılından bu yana düzenlenmekte olan Büyükelçiler Konferansı'nın bu yılki teması, "Türkiye'nin Diplomasi Hamleleri ve Küresel Yansımaları" olarak belirlenmiştir.

Büyükelçilerimiz, bölgesel ve tematik oturumlarda ve Sayın Bakanlarımız ile diğer kurumların yetkilileriyle gerçekleştirilecek panellerde, bölgesel ve küresel meseleler hakkında kapsamlı istişarelerde bulunacaklardır.

Konferans programı çerçevesinde Büyükelçilerimiz Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kabul edileceklerdir.