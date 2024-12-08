Samsun’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Atakum ilçesinde polis tarafından S.B. (36) ve E.K. (27) isimli şahısların üzerlerinde, bulundukları araçta ve ikametlerinde arama yapıldı.

Yapılan aramalarda,100 gram sentetik kannabinoid (Bonzai), 5 parça halinde satışa hazır toplam 15 gram metamfetamin, 6,65 gram skunk, 1 adet hassas terazi ve 1 adet uyuşturucu madde kullanım aparatı ele geçirildi.

Olayla ilgili S.B. ve E.K. gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.