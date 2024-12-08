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Bakan Fidan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kallas'la telefonda görüştü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.12.2024 14:57
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Bakan Fidan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kallas’la telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile telefonda Suriye'yi görüştü.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan ile Kallas telefonda görüştü.

Görüşmede, Suriye'deki son gelişmeler ele alındı ve ülkenin geleceğine dair değerlendirmelerde bulunuldu.

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