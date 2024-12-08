İzmir’de ruhsatsız silah ticareti: 1 tutuklama

Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçede ruhsatsız tabanca satışı yaptığı tespit edilen, uyuşturucu ticareti ve ruhsatsız silah bulundurma suçlarından suç kaydı bulunan Ayhan Efe'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, yaklaşık 1 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu Efe'nin İnönü Mahallesi'ndeki ikamet adresini göz hapsine aldı

Şüpheli Efe, 5 Aralık Perşembe günü ikamet adresinden çıkıp, otomobiline bindiği sırada bölgede bekleyen ekipler Efe'nin otomobilini bir süre takip etti.

Daha sonra ilçede durdurulan otomobilde yapılan aramada 7 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Şüpheli gözaltına alınırken, ruhsatsız tabancaların ilçede farklı bir adreste zulalandığı tespit edildi.

Yapılan soruşturmada, arama kararı alınarak zula adresi Y.Ü.'nün (29) ve silah kaçakçısı şüphelisi Efe'nin evinde yapılan aramalarda 19 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Efe, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı