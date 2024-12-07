AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ: Milletimizin üzerindeki bu sıkıntıyı gidermek için canla başla uğraşıyoruz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Hakkari-Yüksekova kara yolunda inşaat çalışmaları devam eden Yeniköprü Tüneli'nde incelemelerde bulunan Dağ, partisinin spor salonunda düzenlenen 8. İl Olağan Kongresi'ne katıldı.

Programda bir konuşma yapan Dağ, AK Parti ailesinin büyük bir aile olduğunu söyledi.

AK Parti'nin siyaset sahnesine çıktığı günden beri Türkiye'nin yedi bölgesinde var olduğunu, 86 milyonun tamamına hitap eden bir parti durumunda olduğunu belirten Dağ, "Bugün AK Parti dışındaki hangi siyasi oluşuma bakarsanız bakın biri batıda var, doğuda yok, biri doğuda var, batıda yoktur. Ama çok şükür bu kadrolar bu ülkenin kuzeyinde, güneyinde, doğusunda, batısında da 23 yıldır var oldu. Çok şükür bizi yoramadılar, yorulmadık. Gece gündüz çalıştık." dedi.

AK Parti iktidarları döneminde yılmadan, usanmadan, yıkılmadan çalışmaya devam ettiklerini aktaran Dağ, şunları kaydetti:

"Hep bizi bazı hususlarla denemeye çalıştılar. Sarıkız, ay ışığıyla başladı, parti kapatma davasıyla devam etti. 17-25 ile zirveye yaklaştı, 15 Temmuz ile en zirvesini gördü ama yıkamadılar. Bu bölgede ise terör ile yıkmaya çalıştılar, çukur eylemleriyle yıkmaya çalıştılar ama çok şükür yıkamadılar. Türkiye'nin hangi ilçesini, hangi beldesini alırsanız alın, AK Parti'nin icraatının dokunmadığı bir şehir, mahalle, sokak göremezsiniz. Her yerde bunları yaptık. 23 yılda hep birinci parti olduk. Ama bu yerel seçimde ilk defa ikinci parti olduk. Tabii bunun iç muhasebesini hep yaptık. Burada Hakkari'yi ayrı bir yere koymak istiyorum. Hakkari'de hem ilçelerde hem de merkezde kazanılan belediyelerle ve alınan oylarla çok güzel bir başarı elde ettiniz. İzmir ile Hakkari beraber bu seçimlerde en fazla oy artışı yapan yer oldu. Onun için İzmir ile Hakkari'nin kader ortaklığını 31 Mart seçimleriyle beraber başlatmış olduk. İnşallah 2029 seçimlerinde hem İzmir'de hem de Hakkari'de ipi göğüsleyecek, her iki belediyeyi kardeş belediye yapacağız."

Salonda "Recep Tayyip Erdoğan" sloganları atan gençlere dönerek teşekkür eden Dağ, "Hakkari'deki bu salonu Recep Tayyip Erdoğan sloganlarıyla inlettiğiniz gibi Türkiye'nin her bir yerinde 20 yıldır Recep Tayyip Erdoğan sloganlarıyla AK gençlik inletiyor. Birileri Recep Tayyip Erdoğan'a 2014'te 'Seni başkan yaptırmayacağız.' demesine rağmen hem 2018'de hem 2023'te başkan yaptırdık, başkan yaptırmaya da devam edeceğiz. Tam çözüm süreci zamanında kürsüye çıkıp 'Başkan yaptırmayacağız.' diyenlere aslında en güzel cevabı Hakkarili gençler veriyor. Allah sizden razı olsun." diye konuştu.

Son seçimlerden sonra gerekli değerlendirmeleri yaptıklarını ifade eden Dağ, "Özellikle ekonomiyle beraber Kovid-19 döneminde yaşadığımız, sonrasında Rusya-Ukrayna savaşıyla tüm dünyayı etkileyen süreçler, arkasından ülkemizde yaşanan depremin milletimizi ekonomik olarak zorladığını ve zorlama noktasında bir husus ortaya koyduğunu biliyoruz. Bunun için bize bir mesaj verdiğinizi de biliyoruz. Onun için bu mesajı alıp gereğini yapmak için Cumhurbaşkanı'mız liderliğinde bütün kadrolarımızla milletimizin üzerindeki bu sıkıntıyı gidermek için canla başla uğraşıyoruz." sözlerine yer verdi.