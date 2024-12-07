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Başkan Erdoğan, Gaziantep'te depremzede bir aileyi ziyaret etti! Minik kız ile samimi diyalogu dikkat çekti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.12.2024 21:17 Güncelleme: 07.12.2024 21:36
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Başkan Erdoğan, Gaziantep’te depremzede bir aileyi ziyaret etti! Minik kız ile samimi diyalogu dikkat çekti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'te depremzede bir ailenin evine ziyarette bulundu. Ev sahipleri, depremde hafız iki çocuklarını kaybettiklerini, diğer iki çocuklarıyla 40'ıncı saatte enkazdan çıktıklarını anlattı, Erdoğan'a vefat eden çocuklarının fotoğraflarını gösterdi.

Başkan Erdoğan, Güneyşehir'de düzenlenen "Yeniden Daha Güçlü Anadolu" 5113 Konut Anahtar ve Tapu Teslim Töreni sonrasında depremzede bir ailenin çay davetini kabul ederek evine konuk oldu.

Ev sahipleri, depremde hafız iki çocuklarını kaybettiklerini, diğer iki çocuklarıyla 40'ıncı saatte enkazdan çıktıklarını anlattı, Erdoğan'a vefat eden çocuklarının fotoğraflarını gösterdi.

Başkan Erdoğan, hayatını kaybeden çocuklara Allah'tan rahmet diledi.

Ev hanımının sol kolunu depremde kaybettiğini öğrenen Erdoğan, protez yapılıp yapılmadığını sordu. Aile, protez ve fizik tedavi sürecinin devam ettiğini belirtti. Erdoğan'ın protezin yerli olup olmadığını sorması üzerine Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin "Biz yaptırıyoruz efendim." dedi.

Evin küçük çocukları kendilerine tablet hediye eden Başkan Erdoğan'ın elini öperek teşekkür etti.

Ziyarette, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep Valisi Kemal Çeber ile AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir de yer aldı.

Erdoğan, ziyaretin ardından çıkışta kendisini bekleyenleri selamladı, onlarla sohbet etti.

Başkan Erdoğan, Gaziantepte depremzede bir aileyi ziyaret etti!Başkan Erdoğan, Gaziantepte depremzede bir aileyi ziyaret etti! BAŞKAN ERDOĞAN, GAZİANTEP'TE DEPREMZEDE BİR AİLEYİ ZİYARET ETTİ!

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