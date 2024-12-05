Muhalefet neden Türk bayrağından rahatsız? A Haber’de çarpıcı yorum: Bayrağımıza alerjileri var!

Suriye'nin Kuzey'inde bulunan Halep Kalesini Esad rejimi karşıtı muhaliflerin ele geçirmesinin ardından 76 yıl sonra bir ilk yaşandı. Halep Kalesi'nde 1948'den bu yana ilk kez Türk bayrağı dalgalandı. Ancak bu durum Türkiye'de bazı kesimleri rahatsız etti.

Fatih Altaylı- Gülistan Koç Yiğit- İlhan Uzgel

Fatih Altaylı: Halep'i Almışlar Musul'u Kerkük'ü alacaklarmış

İlhan Uzgel: Erdoğan hükümetinin Esad ila ne kadar görüşmek istediği tartışmalı. Varsayalım görüşmedi bunun karşılığı Halep'i almak mıdır?

Gülistan Koç Yiğit: Halep'e Türk bayrağı dikildi diye sevinenler var Halep kimin toprağı Türkiye Halep'i işgal mı etmek istiyor?

HALEP MİSAK-I MİLLİ SINIRLARI İÇİNDE MİRASTIR!

Gazeteci Emin Pazarcı: Halep'te ne işimiz var biz niye oradayız veya niye oraya ilgi gösteriyoruz diyorlar bilmezler ki Halep Misak-ı Millî sınırları içerisinde ve Mustafa Kemal'in bize bıraktığı bir mirastır.

YILLARCA AMERİKAN BAYRAĞI ALTINDA SERİNLEDİLER

Gazeteci Emin Pazarcı: Yıllar boyu çeşitli yerlere kızıl bayrak çekildi alkışladılar Amerikan bayrağının altında serinlediler ama Türk bayrağı çekildiği zaman böyle bir tepki gösterilmesi gerçekten anlaşılır bir şey değil. Maalesef bunu Atatürkçülük adına yapıyorlar aslında Atatürk'ün bütün değerlerine bize bıraktığı mirası da çiğniyorlar.

Merdan Yanardağ:

Merdan Yanardağ: Şimdi Suriye ordusu bir karşı saldırı yapıyor emin olun çok kısa sürede orada söküp atacaklar ve yeniden İdlip'te sıkışacaklar.

ESAD'IN SAFINI TUTTULAR!

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, CHP Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel, Merdan Yanardağ ve Fatih Altaylı gibi isimler adeta Esad'in safını tutarak rejime destek çıktı. Peki muhalefet bu durumdan neden rahatsız?

Gülistan Koç Yiğit: Halep'e Türk Bayrağı dikildi diye sevinenler var.

TÜRK BAYRAĞINA ALERJİLERİ VAR!

Gazeteci Emin Pazarcı: Çok normal alerjik bir reaksiyon gösterdiler. Bunların Türk bayrağına alerjisi var çünkü başka türlü izahı mümkün değil. CHP köklerinden kopmuştur Ecevit ve Baykal'ın CHP'si ile ilgili kalmamıştır. Özgür Özel de açık söyledi biz DEM ile göbekten bağlıyız dedi. DEM ile göbekten bağlı olan DEM Parti açıkça söylüyor cumhuriyeti yıkmakla meşguldür.