Gündem: Gazze! Bakan Fidan Doha’da Hamas üyeleriyle görüştü

Son dakika... Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Doha'da Hamas Siyasi Bürosu üyeleri ile görüştü.

Bakan Fidan Doha'da Hamas üyeleriyle görüştü (Foto: Dışişleri Bakanlığı)

Görüşmede, Gazze ve Türkiye'nin ateşkes çabaları masaya yatırıldı.



Bakan Fidan Doha'da Hamas üyeleriyle görüştü (Foto: Dışişleri Bakanlığı)

Konuya ilişkin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan Doha'da Hamas Siyasi Bürosu üyeleri ile görüştü." ifadeleri yer aldı.

FİDAN'IN DOHA PROGRAMI

Fidan Doha temasları çerçevesinde, yarın başlayacak olan 22. Doha Forumu'na katılacak ve forum marjında mevkidaşlarıyla görüşmeler gerçekleştirecek. Fidan ayrıca Rusya Federasyonu ve İran Dışişleri Bakanları'nın katılımıyla yarın gerçekleştirilmesi beklenen Astana Formatında Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak.