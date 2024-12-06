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Gündem: Gazze! Bakan Fidan Doha'da Hamas üyeleriyle görüştü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.12.2024 20:26 Güncelleme: 06.12.2024 20:48
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Gündem: Gazze! Bakan Fidan Doha’da Hamas üyeleriyle görüştü

Son dakika... Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Doha'da Hamas Siyasi Bürosu üyeleri ile görüştü. Görüşmede, Gazze ve Türkiye'nin ateşkes çabaları masaya yatırıldı.

Son dakika... Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Doha'da Hamas Siyasi Bürosu üyeleri ile görüştü.

Bakan Fidan Doha'da Hamas üyeleriyle görüştü (Foto: Dışişleri Bakanlığı)Bakan Fidan Doha'da Hamas üyeleriyle görüştü (Foto: Dışişleri Bakanlığı)

Görüşmede, Gazze ve Türkiye'nin ateşkes çabaları masaya yatırıldı.

Bakan Fidan Doha'da Hamas üyeleriyle görüştü (Foto: Dışişleri Bakanlığı)Bakan Fidan Doha'da Hamas üyeleriyle görüştü (Foto: Dışişleri Bakanlığı)

Konuya ilişkin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan Doha'da Hamas Siyasi Bürosu üyeleri ile görüştü." ifadeleri yer aldı.

FİDAN'IN DOHA PROGRAMI
Fidan Doha temasları çerçevesinde, yarın başlayacak olan 22. Doha Forumu'na katılacak ve forum marjında mevkidaşlarıyla görüşmeler gerçekleştirecek. Fidan ayrıca Rusya Federasyonu ve İran Dışişleri Bakanları'nın katılımıyla yarın gerçekleştirilmesi beklenen Astana Formatında Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak.

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