Gündem: Gazze! Bakan Fidan Doha'da Hamas üyeleriyle görüştü
Son dakika... Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Doha'da Hamas Siyasi Bürosu üyeleri ile görüştü. Görüşmede, Gazze ve Türkiye'nin ateşkes çabaları masaya yatırıldı.
Son dakika... Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Doha'da Hamas Siyasi Bürosu üyeleri ile görüştü.
Görüşmede, Gazze ve Türkiye'nin ateşkes çabaları masaya yatırıldı.
Konuya ilişkin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan Doha'da Hamas Siyasi Bürosu üyeleri ile görüştü." ifadeleri yer aldı.
FİDAN'IN DOHA PROGRAMI
Fidan Doha temasları çerçevesinde, yarın başlayacak olan 22. Doha Forumu'na katılacak ve forum marjında mevkidaşlarıyla görüşmeler gerçekleştirecek. Fidan ayrıca Rusya Federasyonu ve İran Dışişleri Bakanları'nın katılımıyla yarın gerçekleştirilmesi beklenen Astana Formatında Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak.