Bakan Hakan Fidan’dan kritik temas! ABD’li mevkidaşı Blinken ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Suriye'deki son gelişmeler ele alındı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan, Blinken ile bir telefon görüşmesi yaptı.

SURİYE'DE GERGİNLİĞİN AZALMASINDAN YANAYIZ

Görüşmede Suriye'deki son gelişmeler ele alınırken Bakan Fidan, Türkiye'nin bölgede istikrarsızlığı artıracak her türlü gelişmeye karşı olduğunu, bu çerçevede Suriye'deki gerginliğin azaltılmasından yana olduklarını söyledi.

Suriye'de barış ve huzurun tesisi için rejim ile muhalefet arasındaki siyasi sürecin sonuçlanması gerektiğini ifade eden Fidan, Türkiye'ye ve Suriyeli sivillere dönük terör faaliyetlerine asla izin vermeyeceklerini belirtti.

"GAZZE'DE BİR AN ÖNCE ATEŞKES"

Bakan Fidan, Lübnan'daki ateşkesin kalıcı olması için İsrail'in verdiği sözleri tutması, Gazze'de ateşkesin bir an önce sağlanması ve insani yardımın bölgeye ulaştırılması gerektiğini vurguladı.

Görüşmede ayrıca Ukrayna ve Güney Kafkasya konuları da ele alındı.