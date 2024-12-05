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Rusya'dan Polonya'da konsolosluk kapatma kararı

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.12.2024 16:42
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Rusya’dan Polonya’da konsolosluk kapatma kararı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Polonya'nın St. Petersburg Başkonsolosluğunu kapatma kararı alındığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Polonya'nın, 30 Kasım'da Rusya'nın Poznan Başkonsolosluğunu kapatma kararı aldığı anımsatıldı.

Buna karşılık olarak Polonya'nın St. Petersburg Başkonsolosluğunun 10 Ocak 2025'ten itibaren kapatılacağı belirtilen açıklamada, buna dair Polonya tarafına nota iletildiği aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, mütekabiliyet gereği Polonya'nın St. Petersburg Başkonsolosluğundaki 3 diplomatın da "istenmeyen kişi" ilan edildiği ve aynı tarihe kadar ülkeyi terk etmeleri gerektiği kaydedildi.

Polonya yönetiminin son yıllarda Rusya'ya karşı "düşmanca" siyaset izlediği belirtilen açıklamada, "Moskova, ileride de dostça olmayan adımlara sert önlemler alacak." ifadesine yer verildi.

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