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Başkan Erdoğan KKTC Başbakanı Üstel'i Külliye'de kabul etti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.12.2024 16:44
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Başkan Erdoğan KKTC Başbakanı Üstel’i Külliye’de kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Başbakanı Ünal Üstel'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Başbakanı Ünal Üstel'i kabul etti.

Fotoğraf: AAFotoğraf: AA

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul basına kapalı gerçekleşti.

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