Bingöl’de aranan 7 şüpheli yakalandı

Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Bingöl İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca, 03-05 Aralık 2024 tarihleri arasında aranan şahısların yakalanması ve uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; 0,27 gram toz esrar, 1 adet ruhsatsız tabanca, 11 adet fişek ele geçirilmiş ve 'Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Alma Kabul ve Bulundurmak suçundan 2, Basit Yaralama, Tedbir Kararının Gereklerine Aykırı Hareket Etme, Nitelikli Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme, Bina İçerisinde Muhafaza Altına Alınan Eşya Hakkında Hırsızlık ve Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Aracı Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık' suçlarından arama kaydı bulunan 7 şüpheli şahıs yakalanmış olup, Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda adli işlemlere başlanılmıştır. Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Alma Kabul ve Bulundurmak suçu ve Tedbir Kararının Gereklerine Aykırı Hareket Etme suçundan yakalanan 2 şahıs Elazığ Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir" denildi.

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