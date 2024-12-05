Kahramanmaraş’ta uyuşturucu operasyonu: 7 tutuklama
Kahramanmaraş’ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 kişi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan kişilere yönelik il merkezinde 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Düzenlenen operasyonda U.K., O.K., A.K., İ.G., M.D., H.M. ve A.Ç. gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.