Google’a yeni düzenleme! Süre 15 güne iniyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunurken; Dijital Telif Yasası'na da değindi. Google ile ilgili yeni bir düzenlemenin yapılacağını ifade eden Uraloğlu, "Şikayet sonrası bilgi talebi 90 günden 15 güne düşürülecek." dedi. Bakan Uraloğlu ayrıca belirli bir yaşın altındaki kullanıcılara sosyal medya kısıtlamasının da gündemde olduğunu ifade etti.

SOSYAL MEDYAYA YAŞ SINIRI

CNN Türk'ün haberine göre Bakan Uraloğlu, sosyal medyada yaş sınırlaması ile ilgili yapılacak düzenlemeye ilişkin bilgi verdi. Uraloğlu yaş sınırının 13 ya da 16 olabileceğini ifade ederken; "Ben yasak lafını sevmiyorum, bir düzenleme, belki erişime engel getirme. Bir engellik tanımı da değişebilir ama dünyada 13 yaş sınır kriteri alınarak birçok düzenleme yapıldı ve yapılma ile ilgili de hazırlıklar var. 16 yaş ile ilgili bazı düzenlemeler yapıldı. Biz de Türkiye'de bu konuyu tartışıyoruz. 13 yaş dünyada daha çok kabul görmüş bir yaş. 16 yaş da konuşulan." dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (AA)

Konuyla ilgili şahsi görüşünü de açıklayan Uraloğlu, "Benim şahsi görüşüm 16 yaştır ancak verilmiş bir karar yok. Hem Bakanlığımız hem de ilgili diğer Bakanlık ve kurumlarla görüşüyoruz, bir karar vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Düzenlemede 13-16 yaş arasındaki kullanıcılar için ailenin rıza göstermesini baz alabileceklerini ifade eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı şu ifadeleri kullandı: Biz o yaşın altındakilerin tek başlarına bu işlere girişleri, kendilerinin üyeliğini ortadan kaldırmış olacağız. 13 yaşın altında bir erişim olmasın istiyoruz. 13 ve 16 yaş arasında ailenin rızası olsun, bunu tartışıyoruz. Aile rıza gösteriyorsa girsin.

"ERİŞİM ENGELİ SÖZ KONUSU DEĞİL"

Dijital ortama ilişkin erişim engellemesinin söz konusu olmadığını da söyleyen Bakan Uraloğlu, "Bir oyun platformunda çok masumane giren bir çocuğu alıp farklı mecralara götürebiliyorlar. Onu sanal kumardan tutun da fuhuşa kadar, cinsel içeriklere kadar, akran zorbalığına kadar götürebilir. Biz içerik çıkarılmasını genel düşünüyoruz. Sadece çocuklara yönelik değil, güvenlik konusunu dikkate alırız." dedi.

DENETİMİ NASIL SAĞLANACAK?

Yaş sınırlaması geldiğinde bunun denetiminin nasıl olacağı ile ilgili de konuşan Bakan Uraloğlu, "Biz kişisel bilgilerin paylaşılmasını asla doğru bulmuyoruz. Doğum tarihi, T.C. kimlik numarası falan kişisel bilgilerdir. Biz o yükümlülüğü sosyal medya platformuna yükleyeceğiz diyeceğiz ki bunu üye yapmayacaksın. Nasıl yapacak? Yapay zeka öyle gelişti ki giren kişinin yönelimlerinden, kullanımlarından vs. yaşını tahmin edecek. Ona göre sen bu yaşta değilsin, bunu kullanmamalısın deyip onu engelleyecek." ifadelerini kullandı.

Sosyal medyaya yaş sınırı düzenlemesinin 2025'te uygulamaya alınması öngörülüyor (A Haber arşiv)

2025'TE DEVREDE

Bakan Uraloğlu düzenlemenin 2025 yılı içerisinde devreye alınabileceğini söyledi. Türkiye'de yaklaşık 75 milyon sosyal medya kullanıcısı olduğunu da ifade ederken, "Ülkemizde sosyal medya kullanım süresi 7 saattir." dedi.

GOOGLE İLE İLGİLİ YENİ DÜZENLEME

Bakan Uraloğlu ayrıca Google ile ilgili yeni bir düzenleme yapılacağını da söyledi. Uraloğlu, şikayet sonrası bilgi talebi süresinin 90 günden 15 güne indirileceğini belirtti.