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Adana'da operasyon! 12 milyon bandrolsüz makaron ele geçirildi

Filiz Uçan Savaş
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.12.2024 10:35
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Adana’da operasyon! 12 milyon bandrolsüz makaron ele geçirildi

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi'ndeki bir depoya operasyon düzenledi. Operasyonda 12 milyon makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürün bulunduğu belirlenen merkez Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi'ndeki bir depoya operasyon düzenledi.

Depoda arama yapan ekipler, kolilerde bandrolsüz 12 milyon boş makaron buldu.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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