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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi hakkında inceleme kararı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.12.2024 15:12
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi hakkında inceleme kararı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin toplu işten çıkarma kararıyla ilgili iddiaları değerlendirmek üzere harekete geçti. Bu kapsamda, Bakanlığın Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı tarafından inceleme yapılması amacıyla müfettişler görevlendirildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin toplu işten çıkartma kararını incelemesi için müfettiş görevlendirdi.

Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, bazı basın yayın organlarındaki "Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından 532 kişiye işten çıkarılma tebligatı gönderildi" haberleri üzerine harekete geçildi.

Bakanlığın Rehberlik ve Teftiş Başkanlığınca gerekli incelemelerin yapılması için müfettiş görevlendirildi.

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