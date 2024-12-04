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Ankara-Kahire hattında önemli temas! Bakan Fidan Mısırlı mevkidaşı ile görüştü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.12.2024 22:35 Güncelleme: 04.12.2024 22:49
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Ankara-Kahire hattında önemli temas! Bakan Fidan Mısırlı mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Suriye’deki gelişmeler ele alındı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısırlı mevkidaşı ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

SURİYE'DEKİ GELİŞMELER ELE ALINDI

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Mısırlı mevkidaşı Abdulati ile telefonda görüştü. Görüşmede Suriye'deki gelişmeler ele alındı.

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