Gazze’ye Türkiye sahip çıktı! Etkin diplomasi ve kararlı duruş

Gazze'deki mazlumların hakkını savunmak için tüm dünyayı karşısına alan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bölgedeki zulmün bitmesi için etkin bir diploması yürütürken, insani yardım faaliyetlerinde de öncü rol oynadı.

Gazze'ye en fazla yardım Türkiye'den

Provokatörlerin yalanlarına rağmen, son 20 yılda Gazze'ye yapılanların bir kısmı:

* Dünya genelinde Gazze'ye ulaşan yardımların yüzde 30'u tek başına Türkiye'den gönderildi. Bu isatistik, Türkiye'yi Gazze'ye en fazla insani yardım yapan ülke konumuna getirdi.

* TİKA, tarafından 20 dönümlük arazi üzerine kurulu 20 blokluk mahalle, 2018 yılında Gazze'de kuruldu.

* TİKA'nın Gazze başta olmak üzere tüm Filistin'de yapımını tamamlayıp teslim ettiği proje sayısı 600'den fazla.

Gazze'ye en fazla yardım Türkiye'den

* TİKA, tarafından kurulan 10 blokluk Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi, Filistin'in en büyük sağlık kompleksi olma özelliği taşıyor.

* İsrail'in saldırılarından bugüne kadar Gazze'den gerçekleştirilen tahliye operasyonlarında Türkiye yine birinci ülke oldu. Acil tedaviye ihtiyaç duyan mazlumlar Türkiye'ye getirildi.

* Erdoğan, 7 Ekim'den bu yana yapmış olduğu 150'den fazla telefon görüşmesinde, 30'u aşkın uluslararası zirvede, devlet başkanları düzeyinde yapmış olduğu görüşmelerde bir numaralı gündem maddesi hep Filistin oldu.

İsrail ile ticaret yapılıyor yalanıyla, Türkiye'nin dünya ölçeğinde yürüttüğü Gazze mücadelesini baltalamak isteyenler olsa da, resmi veriler, Başkan Erdoğan'ın, mazlum Filistin halkının tek savunucusu olduğunu net şekilde gözler önüne seriyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan

EN FAZLA YARDIM YAPAN ÜLKE TÜRKİYE



Türkiye, tarihin derinliklerinden gelen misyonu gereği dünyadaki bütün mazlum ülkelere en fazla yardım yapan ülke konumunda. Bu durum Gazze içinde benzer bir özellik taşıyor. Gazze'ye giden yardımların yüzde 30'unu tek başına Türkiye karşılıyor.

TİKA, GAZZE'Yİ İHYA EDİYOR



Türkiye'nin yüz akı kurumlarından olan TİKA, Gazze'de büyük imar faaliyetlerinde bulunuyor. TİKA şu ana kadar Gazze başta olmak üzere bütün Filistin'de teslim edip bitirdiği proje sayısı 600'ün üzerinde.

TİKA, 2018 yılında 20 dönümlük arazi üzerinde 20 blokluk büyük bir mahalle kurdu ve Gazzelilere teslim etti.

EN BÜYÜK HASTANE DE TÜRKİYE'DEN



Siyonist İsrail'in saldırdığı Türkiye- Filistin Dostluk Hastanesi de TİKA'nın bölgeye armağanıydı. Hali hazırda hizmet veren hastane 10 bloktan oluşuyor. 186 yatak kapasitesiyle bölgenin en büyük hastanesi olması özelliği taşıyor.

Hastane aynı zamanda bölgenin en kapsamlı ve teşekküllü kanser hastanesi.

SAĞLIK TAHLİYELERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ



7 Ekim'den bu yana bölgede zulüm fırtınası estiren İsrail'e rağmen, Gazze'den onlarca kez sağlık tahliyesi gerçekleştirildi. Sağlık Bakanlığı tüm imkanlarını mazlum çocuklar ve acil tedaviye ihtiyaç duyan hastalar için seferber etti.

ETKİN DİPLOMASI VE KARARLI DURUŞ



Başkan Erdoğan, emperyalist ülkelerin bütün baskı ve yıldırma politikalarına rağmen, Gazzr'nin haklı davasını her platformda ısrarla savundu. Uluslararası siyasi arenada yapayalnız kalan Gazze halkının sesi Erdoğan oldu.

7 Ekim'den bu yana 150'den fazla telefon görüşmesinde, 30'u aşkın uluslaarası zirvede, devlet başkanları düzeyinde yapmış olduğu görüşmelerde bir numaralı gündem maddesi hep Filistin oldu.