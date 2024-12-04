Bakan Işıkhan’dan asgari ücret açıklaması! Komisyonu işaret etti

Bakan Işıkhan: "Asgari ücretin artışına ilişkin herkes ne kadar artacağı sorusunun cevabını arıyor. Ancak asgari ücreti; asgari ücret tespit komisyonu belirliyor. Şimdiden bir oran vermek asgari ücret tespit Komisyonumuzun iradesine, hassasiyetine gölge düşürmemeli."

İLK TOPLANTI TARİHİ BELLİ OLDU

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan geçtiğimiz günlerde Kabine toplantısı sonrasında 2025 yılı ocak ayı için asgari ücrete yapılacak zamma ilişkin "Süreci geçen seneki gibi yürüteceğiz. Aralık ayının ilk haftası ya da ikinci haftası taraflarla bir araya geleceğiz, biz hazırız. Asgari ücret takvimi belli olunca süreci açıklayacağız." demişti.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN NET MESAJ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan G20 Liderler Zirvesi için gittiği Brezilya'dan (20 Kasım 2024) dönüş yolculuğunda uçakta basın mensuplarının sorularını yanıtlarken asgari ücrete yönelik de değerlendirmelerde bulunmuştu.

İşte Başkan Erdoğan'ın ekonomiye ilişkin sözlerinden öne çıkanlar:

"2025 yılında özellikle hem para politikasının gecikmeli etkisi hem maliye politikasında bütçe açığının azalması hem de fiyatları bir şekilde bütçe imkanları çerçevesinde enflasyon hedefi paralelinde oluşturmamız enflasyonu düşürmeye devam edecek. Bakın geçen sene asgari ücretli kardeşlerimize biz yüzde 107 buçuk zam verdik. Geçen sene enflasyon yüzde 65'ti. Bu sene biz yüzde 49 zam verdik. Ekim ayı itibarıyla enflasyon yüzde 49'un altında.

Yani yılı da Merkez Bankamızın tahminlerine göre yüzde 44 civarında bir rakamla tamamlayacağız. Özetle biz ne emeklimizi ne memurumuzu ne asgari ücretlimizi, toplumun hiçbir kesimi enflasyona ezdirmeyeceğiz."