2025 asgari ücreti için pazarlık zamanı! İşte masadaki rakamlar

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025'te uygulanacak asgari ücretin belirlenmesi amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde 10 Aralık'ta toplanıyor.

TOPLANTI MARATONU BAŞLIYOR

Bir ay sürecek asgari ücret maratonunda işçi tarafını Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), işveren tarafını ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil edecek. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden 5'er üye, aralık ayı sonuna kadar yapacağı dört toplantıyla yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleyecek. Heyette geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 4 işçi yer alacak.

Başkan Erdoğan (AA)

TÜM GÖZLER BAŞKAN ERDOĞAN'DA



Kulislerde ise tahmini enflasyon ile gerçekleşen enflasyon oranlarını ortalaması üzerinden hesaplama yapılabileceği konuşuluyor. Refah payı uygulaması ihtimali dahil olmak üzere bu konuda son kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vermesi bekleniyor. Erdoğan, asgari ücret zammı ile ilgili "Geçen sene asgari ücretli kardeşlerimize biz yüzde 107 buçuk zam verdik. Geçen sene enflasyon yüzde 65'ti. Ekim ayı itibarıyla enflasyon yüzde 49'un altında. Yani yılı da Merkez Bankamızın tahminlerine göre yüzde 44 civarında bir rakamla tamamlayacağız. Özetle biz ne emeklimizi ne memurumuzu ne asgari ücretlimizi, toplumun hiçbir kesimini enflasyona ezdirmeyeceğiz" açıklamasını yapmıştı.

PAZARLIK ZAMANI

Asgari ücretin ne kadar olacağına yönelik tartışmalar sürerken Sabah Gazetesi Yazarı Faruk Erdem asgari ücretteki son tahminleri köşe yazısına taşıdı.

İşte Erdem'in "Asgari ücrette pazarlık 'zam'anı" isimli köşe yazısı:

Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği asgari ücret ile ilgili süreç başlıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının tarihi 10 Aralık olarak açıklandı. Komisyon aralık ayı boyunca dört toplantı yaparak 2025'te uygulanacak asgari ücreti belirleyecek. Asgari ücret sadece çalışanların maaşlarını değil esnafından ev hanımına, işsizinden stajyerine kadar herkesi ilgilendiren bir gösterge rakamı...İşte süreçle ilgili tüm soruların cevapları...

Asgari ücret nedir?

Türkiye'de yıl içinde uygulanacak olan yasal olarak belirlenen en düşük ücret asgari ücret olarak adlandırılıyor. Belirlenen asgari ücretin altında maaş uygulaması yapılamıyor. İşletmeler işçilere belirlenen rakamın üzerinde maaş ödemek zorunda.



Türkiye'de milyonlar asgari ücrete yapılacak zammı bekliyor (AA)



Asgari ücret nasıl belirleniyor?

Yasamız gereği yeni ücreti Asgari Ücret Tespit Komisyon'u belirliyor. Komisyon işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşuyor. İşçi kesimini TÜRKİŞ (Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu) temsil ederken, işveren kesinini TİSK (Türkiye İşveren sendikaları Konfederasyonu) temsil ediyor. Hükümet ise komisyonda hakem olarak yer alıyor. Her kesimden 5'er kişi katılıyor ve 15 kişilik komisyon yeni ücreti belirliyor.

Asgari ücret neye göre artırılıyor?

Asgari ücret belirlenirken birçok parametre pazarlık masasında yer alıyor. Ancak en önemli veri enflasyon oluyor. Aralık ayında toplantılar yapıldığı için yılsonu enflasyonu belli olmadığı için öngörüler ve 5 aylık orana bakılıyor. Bunun yanında işçilerin geçim endeksleri de ilgili kurumlardan geliyor. Ayrıca istihdamın korunması, işverene maliyet, rekabet şartları da masada konuşuluyor.

Asgari ücret ne kadar geçerli oluyor?

Asgari ücret yasa gereği yıllık olarak belirleniyor. Ancak 2022 ve 2023 yıllarında komisyon haziran aylarında da toplanarak bir ara ücret belirlemişti. 2024 yılında ise tek asgari ücret belirlendi. Yeni asgari ücret yıllık belirlenirse 1 Ocak 2025 ile 31 Aralık 2025 tarihleri arasında uygulanacak.

Asgari ücret neleri değiştirecek?

Asgari ücret bir gösterge rakamı olarak birçok ödeme ve borçlanmayı da değiştirecek. Türkiye'de birçok ödeme brüt asgari ücrete göre yapılıyor. Buna göre şu kalemler değişecek:

Asgari ücretin ne kadar olacağına yönelik farklı senaryolar mevcut (AA)



ÖDENEKLER

Asgari ücret tüm çalışanların maaşlarını değiştirecek

Çalışanların vergi dışı kazanç tutarı artacak

Kıdem tazminatında taban miktar yükselecek.

En düşük rapor parası yükselecek

Annenin iş görmezlik ödeneği artacak

Yarı zamanlı çalışan anneye verilen ödenek artacak

Stajyer ücreti yenilenecek

İşsizlik maaşı hesabı değişecek miktarı artacak



BORÇLAR

Doğum borçlanması artacak

Askerlik, yurtdışı borçlanmaları değişecek

İsteğe bağlı sigorta primi artacak

GSS primleri yükselecek

Bağ-Kur ve SSK primleri artacak









YENİ ASGARİ ÜCRET KAÇ LİRA OLACAK?

Geçtiğimiz yıl yüzde 49 artışla brüt 20.002TL ve net olarak da 17.002 TL olarak belirlenen asgari ücret için birçok hesaplama yapılıyor. Bundan önceki senelerde olduğu gibi yıl sonu enflasyon beklentilerine göre belirlenmesi durumunda Orta Vadeli Program'daki yüzde 41.5 ve Merkez Bankası'nın yüzde 44 oranındaki beklentileri belirleyici olacak.

Buna göre:



YÜZDE 41.5 ARTARSA

Brüt ücret: 28.303 TL

Net ücret: 24.058 TL

İşverene maliyet: 33.257



YÜZDE 44 ARTARSA

Brüt ücret: 28.803 TL

Net ücret: 24.483 TL

İşverene maliyet: 33.844 TL









ENFLASYON DIŞINDA HESAP YAPILIRSA KAÇ LİRA OLUR?

Asgari ücreti enflasyon belirlemiyor ama en önemli referans enflasyon. Bunun yanında gelecek yıl beklenen enflasyon ile bu yılki enflasyonun her ikisinin de dikkate alınacağı ve ortalama bir artış yapılacağı da konuşuluyor.

Buna göre alternatifler şu şekilde olacak:



YÜZDE 25 ARTARSA

Brüt ücret: 25.003

Net ücret: 21.253

İşverene maliyet: 29.379



YÜZDE 30 ARTARSA

Brüt ücret: 26.003

Net ücret: 22.103

İşverene maliyet: 30.554



YÜZDE 35 ARTARSA

Brüt ücret: 27.003

Net ücret: 22.953

İşverene maliyet: 31.730



ASGARİ ÜCRETTEN VERGİ ALINACAK MI?



Asgari ücretten gelir ve damga vergisi kaldırıldı. Brüt asgari ücretten sadece SGK kesintisi yapılıyor. Ayrıca tüm maaşlardaki asgari ücret kadar kısımda vergiden muaf tutuluyor.

Mevcut Asgari Ücret hesabı

Brüt ücret: 20.002,50 TL

SGK Primi (%14): 2.800,35 TL

İşsizlik Sg. Primi (% 1): 200,03 TL

Kesintiler toplamı: 2.000,38 TL

Net asgari ücret: 17.002,12 TL