DEVA Partili Profesör Cenap Ekinci tutuklandı! Terör propagandası yapmıştı

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapan Prof. Dr. Cenap Ekinci, sosyal medya hesabından, son dönemden Suriye'de yaşanan gelişmelerle ilgili paylaşımlar yaptı.

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cenap Ekinci (Foto: ahaber.com.tr arşiv)

Ekinci, "Kuzey Suriye Cumhuriyeti. Kürtler, Araplar, Özgur Suriye Ordusu, YPG. Denize ulaşmayan devletlerin yaşama şansı çok zayıftır.

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cenap Ekinci'nin paylaşımı (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

İdlip ve Tartus üzerinden Sınırlar Akdeniz'e ulaştırılacak. Rusya'nın çekileceği Tartus, Kuzey Halep, İdlip, Afrin yeni devlete dahil olacak",

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cenap Ekinci'nin paylaşımı (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

"7 Ekim/30 Kasım… Bu iki filmin sonu aynı olacak... Uyarmadı demeyin! #Rojava",

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cenap Ekinci'nin paylaşımı (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

"Yeni bir 'KOBANİ hüsranı ve sonu' yaşamak istemiyorlarsa Kürtlerden uzak durmalarını tavsiye edin bence. Buna izin vermezler çünkü..." gibi paylaşımları nedeniyle, dün İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri tarafından ifadeye çağrıldı.

Ekinci'nin paylaşımları tepki toplamıştı (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)



TEPKİ TOPLAMIŞTI: PABUCUMUN PROFU

Öte yandan Ekinci'nin paylaşımları tepki toplamıştı. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Dağda ırzına geçilen, kandil baronlarına peşkeş çekilen küçük kızlar için, az ötende cocuklaı için aylardır nöbet tutanlar kadın değil miydi pabucumun profu?" ifadelerini kullanmıştı.

Ekinci'nin paylaşımları tepki toplamıştı (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

"SENİ O ÜNİVERSİTEDE ÇALIŞTIRANLARA YAZIK"

Bir kullanıcı ise "Ahmak cahil herif, seni o üniversite'de çalıştıranlara yazık...." ifadeleri ile tepki gösterdi.



Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cenap Ekinci (Foto: ahaber.com.tr arşiv)



İfadesinin ardından gözaltına alınan Ekinci, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Buradaki ifadesinde terör örgütüyle iltisakının bulunmadığını öne sürüp, suçlamaları reddeden Cenap Akıncı, çıkarıldığı mahkemede 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçundan tutuklandı.

DEVA PARTİSİ'NDEN ADAY OLMUŞTU

Ekinci, 31 Mart 2024'teki yerel seçimlerde DEVA Partisi'nden Diyarbakır Büyükşehir Belediye başkan adayı olmuştu.