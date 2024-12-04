04 Aralık 2024, Çarşamba
Haberler Gündem Haberleri Adalet Bakanı Tunç BAE'li mevkidaşı ile bir araya geldi

Adalet Bakanı Tunç BAE'li mevkidaşı ile bir araya geldi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.12.2024 22:10
ABONE OL
Adalet Bakanı Tunç BAE’li mevkidaşı ile bir araya geldi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Adalet Bakanı Abdullah bin Sultan bin Awad Al Nuaimi ile Abu Dabi'de bir araya geldi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Adalet Bakanı Abdullah bin Sultan bin Awad Al Nuaimi ile Abu Dabi'de bir araya geldi.

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı: Ortak bir tarihi geçmişe ve kültürel değerlere sahip ülkelerimiz arasındaki adli işbirliğinin geliştirilmesi ve hukuki konular üzerinde değerlendirmelerde bulunduk. Sahip olduğumuz ortak değerlerden güç alarak ülkelerimiz arasındaki ilişkileri daha ileriye taşımak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör