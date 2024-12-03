MHP lideri Bahçeli’den Esad’a çağrı: Aklını başına al! Diyalog senin hayrınadır

MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin TBMM'deki grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

İşte MHP lideri Bahçeli'nin açıklamalarında öne çıkanlar:

"BÜTÇEYİ SONUNA KADAR DESTEKLEYECEĞİZ"

Gelecek haftadan itibaren bütçe konuşmaları nedeniyle grup toplantılarımıza ara vereceğiz. Bütçe görüşmelerinde MHP, sorumlu yapıcı, müspet ve destekleyici pozisyonu koruyacaktır. Sataşmaya fırsat vermeden ülkemizin gerçeklerini aktarmaya bütçenin uhtevasını açıklanmasını her birinizden rica ediyorum. 2025 yılı merkezi yönetim bütçe kanun teklifinin ülkemize milletimize ve devletimize şimdiden hayırlı olmasını diliyor, bütçesi sonuna kadar destekleyeceğimizi buradan ifade ediyorum.

MHP lideri Devlet Bahçeli (AA)

TÜRKİYE EKONOMİSİ ZORLU GÜNLERİ GERİDE BIRAKTI

Bütçe süreci hazırlık, onay, uygulama ve denetim aşamalarından oluşuyor. Türkiye ekonomisi 4 yıldır kesintisiz büyüme performansı göstermektedir. Enflasyon kuşatması kırılırken hayat pahalılığı püskürtülmektedir. Türkiye ekonomisi, sıkıntılı ve zorlu günleri geride bırakmıştır.

"SAHTE DOLAR İDDİALARI TÜRKİYE'YE BİR OPERASYON"

Son günlerde 600 milyon dolara yakın sahte paranın piyasaya sürüldüğüne dair haberler külliyen yalan ve saptırmadır. Kapalıçarşı'ya kadar sirayet etmesi, döviz bürolarının alım satımı bıçak gibi kesmesi bize göre bir operasyondur. İpsiz bir kuyuya taş atan bozguncu taifenin peşine takılmak ülkemize yapılan kötülüktür. İstanbul Başsavcılığı harekete geçmiş, sahte para basımları için soruşturma başlatmıştır. Sahteliğe karşı mücadele amansız şekilde sürmelidir. Ülkemizin sahte parayla anılmasını isteyenlerin hevesleri kursaklarında bırakılmalıdır. Vatandaşlarımızı sakin olmaya davet ediyorum. Telaşa lüzum olmadığını bilakis Türkiye düşmanlarının bunu arzuladığını söylemek istiyorum. Sahte para iddiasının maksatlı şekilde dolaşıma sokulduğunu düşünmekteyim. MHP gündeme hakimdir. MHP Türk ve Türkiye Yüzyılı'nın mali ve ekonomik bağımsızlığımızın gayesinde sıçrama yapacağına inanmaktadır. Vakit tamamdır söz konusu vatandır.

"YÜREĞİMİZ CUMHUR İTTİFAKI'NA ADANMIŞTIR"

Türk devleti yeni yetme ve derme çatma bir devlet değildir. Belaları def edecek dirayet, kudret nesilden nesile vesaret yoluyla değil, Türk aklının yoluyla gelmiştir. Ne kadar geriye bakarsak o kadar uzağı avuçlarımızın içine alabiliriz. Cumhur İttifakı'nın başarısına adanmış yüreğimizle omuz veriyor olmaktan iftihar ediyoruz. İç ve dış gelişmeler karşısındaki kuşkularımız asla kuruntu değildir. Ağzımızdan çıkan her sözün bir dayanağı vardır. Sisin ardındaki hain senaryoları görmek ve önünü kesmek ecdat yadigari aklın gereğidir.

"ESAD AKLINI BAŞINA ALMALIDIR"

Bölgemizde yerinden oynayan taşlar hala yerine oturmamıştır. Suriye'de 14 yılı bulan işgal sarmalında cephe üstüne cephe açılmaktadır. Kaotik ortam giderek sertleşmektedir. Başkent Ankara vizyonuna bağlı kalarak ülkemizi ve milletimizi önceliğine alan tavır takınmalıyız. Türk devletinin yaptığı da budur. Suriye Arap Cumhuriyeti'nin siyasi ve toprak bütünlüğüne saygı esastır. Suriye Arap Cumhuriyeti solumun cihazına bağlı tartışmalı devlet konumundadır. Esad Türkiye'nin uzatan elini tutmamıştır. Bize göre vakit geçmiş değil. Esad'ın Türkiye ile normalleşme iradesi göstermesi kendi çıkarınadır. Esad Türkiye ile ön şartsız temas kurmalı.Türkiye'nin kimsenin toprağında gözü yoktur. En uzun sınıra sahip olduğumuz Suriye'nin istikrara kavuşması samimi dileğimizdir. Türkiye ile Suriye arasında diplomasi canlandırılmalı. Esad yönetimi aklını başına almalıdır.

"TÜRKİYE'YE MUSALLAT OLABİLECEK HİÇBİR SİYASİ HAREKETLENMEYİ MEŞRU GÖREMEYİZ"

Esad yönetimi kabuğuna çekilip ayakta kalacağını düşünüyorsa yanıldığını er ya da geç analayacaktır. Irak ve Suriye coğrafyası Türk coğrafyasını bilir. Rusya ve İran destekli rejim güçlerinin Halep'te yaptığı katliamlar unutmadığımız hatırlatmak isterim. Türkiye'ye musallat olabilecek hiçbir siyasi hareketlenmeyi meşru göremeyiz. Sınırlarımızın dibinde orayı burayı bombalayanların ne aradıklarını sormak pılınızı pırtınızı toplayıp gidin demek hakkımızdır.

SIRA MÜNBİÇ'TE

DEM partinin henüz nerede duracağını kestirememesi yanlıştır. DEM ya Türkiye partisi olacak ya da derdest. Gelişmelerin Kürt kardeşlerimizle alakası yoktur. Tel Rıfat'tan çıkarılanların katil olduğunu Kürt kardeşlerimiz de görecektir. Suriye toprakları Suriyelilerindir. Tel Rıfat temizlendi sıra Münbiç'te.

ÖZGÜR ÖZEL'E MESAJ: SOKAKTA DEĞİL SANDIKTA ADAM OLUN

CHP yönetimin gözü başka kaşı başka oynamaktadır. Demokrasi dışı anlayışı hayal ettiklerini görmek yanlış değil. Hukuk insanlarıma saldıran milletimizin sinir uçlarına basan Özel ve ekibini ara rejim merakı sarmıştır. Özgür bey yolun yol değil ağzının ayarı bozuktur. Cunta hedefinde iseniz sonuçlarına yedi ceddiniz ağır şekilde katlanacak. CHP 68-69 sonrasında fikir kulüplerini kullanarak iktidar yolunu aradı. 12 Eylül'den sonra PKK ve benzeri örgütlerle birlik olarak milleti sokağa çıkarmak istedi. Sokakta değil sandıkta adam olmaya çalışın.