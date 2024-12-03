Aydın’da eş zamanlı terör operasyonu: 8 gözaltı

Aydın'da jandarma ekipleri vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 'silahlı terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından aranan şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Didim, Efeler, Sultanhisar, Söke ve Nazilli ilçelerinde (PKK/KCK) terör örgütü propagandası yapmak suçundan 8 şüpheli şahıs eş zamanlı operasyon ile yakalanarak gözaltına alındı.



Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.