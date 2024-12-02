İzmir'de kapsamlı uyuşturucu operasyonu: 13 şüpheli tutuklandı
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İzmir'in Ödemiş ve Torbalı ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 13 şüpheli tutuklandı. Aramalarda satışa hazır çeşitli tür ve miktarda uyuşturucu madde, hassas terazi ve tabanca ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Ödemiş ve Torbalı Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere yönelik çalışma başlattı.
İstihbarat Şubesi ekipleri de çalışmalara destek verdi.
Yaklaşık 6 ay süren teknik takip ve çalışmalar sonucu Ödemiş ve Torbalı ilçelerinde belirlenen adreslere baskın yapıldı.
Aramalarda satışa hazır çeşitli tür ve miktarda uyuşturucu madde, hassas terazi ve tabanca ele geçirdi, 13 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.