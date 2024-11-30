Bakan Işıkhan açıkladı! "Kayseri'deki fabrika yangınına müfettiş görevlendirildi"
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kayseri'nin Melikgazi ilçesindeki mobilya fabrikasında çıkan ve 3 işçinin hayatını kaybetmesine neden olan yangına ilişkin açıklamalarda bulundu. Işıkhan, "Yaşanan elim olay nedeniyle Bakanlığımız müfettiş görevlendirmiştir." dedi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:
"Kayseri'nin Melikgazi ilçesindeki bir fabrikada meydana gelen yangında hayatını kaybeden 3 işçimize Allah'tan rahmet, kıymetli ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Yaralı işçimize ve ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yaşanan elim olay nedeniyle Bakanlığımız müfettiş görevlendirmiştir. Süreci yakından takip ediyoruz."