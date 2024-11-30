Esenyurt Belediye Başkan yardımcısı firari Osman Yalçın’ın son görüntüleri çıktı! Böyle kaçmış...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bölücü örgüt PKK/KCK'nın 'mali alan yapılanmasına' yönelik başlattığı soruşturma kapsamında eski Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Osman Yalçın hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Yalçın'ın 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklanan CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer döneminde terör örgütüne finansman aktarıldığı tespit edildi. İstanbul TEM Şube Müdürlüğü dün sabah Yalçın'ın ev ve iş yerine baskın düzenledi. Yalçın'ın cep telefonunu evinde bırakıp firar ettiği belirlendi.

BAŞKAN YARDIMCISININ PKK BAĞI ÇIKTI

Yakalama çalışmaları devam eden Yalçın'ın, Diyarbakır'da örgüt üyeleri ile yoğun iletişim ve mali irtibatı kurduğu, terör örgütü irtibatı nedeniyle KHK ile kapatılan Jiyan TV isimli medya kuruluşuyla da ilişkisi bulunduğu belirtildi. Yalçın'ın halen Esenyurt Belediye Meclis üyesi olduğu öğrenilirken, tutuklanan Özer döneminde Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü'nden sorumlu belediye başkan yardımcısı olduğu ifade edildi. Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen Esenyurt Belediye Meclisi toplantısına katıldığı tespit edilen Yalçın, 2024'te yapılan yerel seçimde Özer'in ekibinden meclise girdiği belirlendi.





FİRAR ETTİĞİ GÖRÜNTÜLER ÇIKTI

Evinde bulunamayan Yalçın'ın gitmiş olduğu değerlendirilen adreslerde İstanbul polisi tarafından arama yapıldı. Son olarak Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarında Osman Yalçın'ın güvenlik kameralarına bir akrabası ile birlikte operasyon sabahı 07.13 sıralarında takıldığı görüldü. Yalçın'ın birlikte görüldüğü akademisyen Evin Emine Demir Sarıçiçek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunun talimatıyla gözaltına alındı.





07.13'DE EVDEN ÇIKMIŞLAR

Sabah'ta yer alan habere göre hakkında gözaltı kararı verildiği gün, saat 07.13'de evinde kaldığı Evin Emine Demir Sarıçiçek ile birlikte evden çıkan Osman Yalçın'ın sahile gittiği belirlendi. En son Yalçın ile birlikte görülen Sarıçiçek, ifadesinde "Osman Yalçın benim eniştem olur. Tüp bebek tedavisi amacıyla Türkiye'ye 2024 yılı Haziran başında geldim. Bulunduğu adreste geçici olarak kalıyorum. Riskli hamilelik yaşadığımdan dolayı doktorların tavsiyesi üzerine her sabah düzenli olarak yürüyüş yaparım. 29 Kasım sabahı yürüyüşüme kamera görüntüsünde yanımda olan eniştem Osman Yalçın da eşlik etti. Daha önceden de düzenli olarak spor yapmak istediğini söylediği için bugün birlikte yürüdük" dedi.

"BİZDE KALDIĞI SÜRE ZARFI İÇERİSİNDE..."

Yalçın'ın Esenyurt Belediye Başkanının gözaltına alınması sonrasında kendisinin de şafak operasyonu neticesinde gözaltına alınmamak için kendilerinde kaldıklarını düşündüğünü belirten Sarıçiçek "Bu kişinin yanında telefon taşıyıp taşımadığını bilmiyorum. Birlikte yürürken de bizde kaldığı süre zarfı içerisinde de telefonuna dikkat etmedim. Bugün birlikte sahil mahallesine kadar yürüdük. Sahile kadar yürüyünce ben yoruldum ve ayrılacağımı söyledi. Eniştem, bir arkadaşıyla buluşacağını ve kahvaltıya gideceğini söyledi" dedi.