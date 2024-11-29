Van Bahçesaray Belediyesi’ne görevlendirme!

İçişleri Bakanlığı, Van Bahçesaray Belediyesi'ne kayyum atandığını duyurdu. Buna göre, Bahçesaray Kaymakamı Harun Arslanargun Belediye başkan vekili olarak atandı.

AYVAZ HAZIR PKK'DAN HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILMIŞTI

Bahçesaray Belediye Başkanı Ayvaz Hazır, "terör örgütü adına suç işleme" suçlamasıyla yargılandığı davada 3 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde DEM Parti'den Bahçesaray Belediye Başkanı seçilen Ayvaz Hazir, 24 Aralık 2015'te yaptığı "sözde özyönetim" açıklamasıyla ilgili yargılanıyordu.

19 sanığı daha olan davanın karar duruşması Van 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Hazir; "Terör örgütüne üye olmamakla beraber örgüt adına suç işlemek" ve "suç işlemeye alenen tahrik" suçlarından 3 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Diğer 18 sanığa da 3 yıl 5 ay ile 6 yıl 3 ay arasında değişen hapis cezaları verildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Bahçesaray (Van) Belediye Başkanının İçişleri Bakanlığınca Görevden Uzaklaştırılmasına Dair Basın Açıklaması

Bahçesaray (Van) Belediye Başkanı Ayvaz Hazır'ın a) Van 4. Ağır Ceza Mahkemesinin 2022/196 esas sayılı dosyası kapsamında "PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmamak ile birlikte terör örgütü adına suç işlemek" suçundan3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası alması ve b) Van 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 2023/130 esas sayılı dosyası kapsamında "PKK/KCK silahlı terör örgütünün propagandasını yapmak" suçundan soruşturmasının devam etmesi nedeniyle, Ayvaz Hazır'ın Anayasa'n��n 127'inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'inci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır.

5393 sayılı Belediye Kanunun 45 ve 46'ıncı maddeleri uyarınca Bahçesaray Kaymakamı Harun Arslanargun, Van Valiliğince Bahçesaray Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir.

Hazır, yerine Kaymakam Harun Arslanargun, Başkan Vekili olarak görevlendirildi.

HARUN ARSLANARGUN KİMDİR?

Bahçesaray Kaymakamı 1987 yılında Ankara'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara'da tamamladı. Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümünden mezun oldu. 2019 yılında Kırşehir Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine başladı. Kaymakam Refikliği Stajını Ankara'nın Ayaş ve Çorum'un Alaca ilçelerinde tamamladı. Ladik, Akkışla ve Göynücek ilçelerinde Kaymakam Vekilliği görevlerinde bulundu. "Terörle Mücadelenin Ekonomik ve Sosyal Boyutu" konulu tez çalışmasıyla 2021 yılında Kaymakamlık Kursunu başarıyla tamamladı. Taşkent Kaymakamlığı ve Kepsut Kaymakamlığı görevlerinde bulundu. 02.07.2024 tarihli ve 2024/187 sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile ilçemiz Kaymakamı olarak atanmış olup, 17.07.2024 tarihinde göreve başlamıştır.