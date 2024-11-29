Bakan Yerlikaya duyurdu! Sahte para üreten 2 matbaa deşifre edildi

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu, İstanbul'da, yurt dışında basılan sahte 50 ve 100 dolarlık banknotların piyasaya sürüldüğü ve bu nedenle Kapalıçarşı'daki bazı döviz bürolarının dolar alımını durdurduğu yönündeki iddialar üzerine harekete geçmişti.

SAHTE PARA ÜRETİMİNE OPERASYON!

Başsavcılık, sahte para basımı ve dağıtımı konularının araştırılması amacıyla resen soruşturma başlatmıştı. Sahte para üretimine yönelik soruşturma devam ederken İçişleri Bakanı Ali Yelikaya flaş bir gelişmeyi duyurdu.

Bakan Yerlikaya "2024 yılının ilk 10 ayında "Parada Sahtecilik" suçuna yönelik 32'si planlı olmak üzere toplam 340 operasyon gerçekleştirildi." dedi.

Bakan Yerlikaya'nın X hesabından yapılan paylaşım | Ekan Görüntüsü-A Haber

Bakan Yerlikaya açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

2 MATBAA DEŞİFRE OLDU!

Operasyonlarda; 104 şüpheli tutuklandı. 48 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri KOM Şube Müdürlüklerince yapılan Operasyonlar sonucu: 1 milyon 479 bin 260 TL, 352 bin 576 ABD Doları ve 3 milyon 613 bin 550 Euro değerinde sahte para ele geçirildi.

Ayrıca sahte para üretiminde kullanılan 2 adet matbaa deşifre edildi. "Parada Sahtecilik" suçuna yönelik operasyonlarımız devam ediyor!"